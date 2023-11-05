تراند اليوم : احذفه فوراً… واتساب المزيف يخترق هواتف أنظمة أندرويد

لاحظ الكثير من مستخدمي واتساب أنه خلال الفترة الأخيرة انتشر الكثير من نسخ تطبيق واتساب الذهبي والذي يعد أحد أنواعه واتساب الأصلي، وبعدها تم ظهور واتساب الوردي، ولكن قد حذر العديد من خبراء الأمن السيبراني من النسخة الجديدة المنتشرة من تطبيق المراسلة الشهير واتساب هو عبارة عن فخ يعمل على نشر برمجيات خبيثة حتى يتمكن من اختراق الهواتف المحمولة التي تعمل على نظام التشغيل الاندرويد.

واتساب المزيف ينشر برمجيات خبيثة

أعلنت شركة “كاسبرسكي لاب” من انتشار نسخة مزيفة من واتساب غير رسمية وأكدت أن هذه النسخة بها برمجيات خبيثة تضر الهواتف ولم يتم التعرف على هذه البرمجيات الضارة حتى الآن، ولكن هي تحتوي على خاصية تجسس على نظام التشغيل أندرويد ويطلق عليها الخبراء اسم “CanesSpy”.

كما أكدت الشركة أن نسخة واتساب الغير الرسمية تم اصدراها عبر قنوان التليجرام باللغة العربية واللغة الأذربيجانية.

مع العلم أن هذه النسخة الغير رسمية تضر أجهزة نظام اندرويد والتي تقدم للمستخدمين اختيار النشر المؤجل والعديد من المميزات المختلفة الأخري.

ولكن البرمجيات الخبيثة والضارة التي تحملها هذه النسخة تقوم باختراق الجهاز حتى تصل إلى قائمة جهات الاتصال وكافة المعلومات عن حساب المستخدم الإلكترونية، بالإضافة إلى اختراق جميع المستندات والملفات المهمة الموجودة على الهاتف، وتعمل على إجراء تسجيلات من خلال ميكروفونات الهاتف.

وقد حذرت الشركة أنه هناك الكثير من مستخدمي قنوات تليجرام أحدى مواقع التواصل الاجتماعي الشهير انتشر بها هذا التطبيق الغير رسمي وبدا في تحميله أكثر من مليوني شخص، وخلال شهر أكتوبر الماضي أعلنت الشركة أنه هناك هجوم إلكتروني على التطبيق وصل إلى ثلاثة وأربعون ألف من خلال أكثر من مائة دولة في جميع إنحاء العالم.