تراند اليوم : اشتعال سعر الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 استقراراً ملحوظاً مع بداية أول تعاملاته اليوم عبر شاشات عرض أسعار الذهب، وذلك تزامناً مع بداية أول الأسبوع وقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع في أسعار الذهب، حيث سجل اليوم 20600 جنيه، بعد أن وصل إلى 20440، وجاء هذا التغير بعد إصدار قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بتثبيت الفائدة للمرة الثانية.

سعر الذهب فى مصر اليوم

سوف نرصد لكم اليوم أسعار الذهب المحلي والعالمي وفقاً لأخر تحديثات الصاغة المصرية، وعلي حسب ما أعلنه خبير المشغولات الذهبية الأستاذ “أمير رزق”.

عيار الذهب السعر سعر الذهب عيار 24 2943 جنيهاً سعر الذهب عيار 21 2575 جنيهاً سعر الذهب عيار 18 2207 جنيهاً سعر الجنيه الذهب 20600 جنيهاً سعر أوقية الذهب 1993 دولار

سعر الذهب بالمصنعية اليوم 5 نوفمبر 2023

أن سعر الذهب يختلف وفقاً للمصنعية من كل محل إلى آخر، حيث أن متوسط سعر المصنعية اليوم في محلات الصاغة في مصر تتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيهاً، وذلك وفقاً على حسب عيار الذهب، كما أن اختلاف السعر يأتي على حسب المحافظة من واحدة إلى آخري في مصر، وحتى تتمكن من حساب عيار 21 تقوم بإضافة المصنعية والدمغة ثم يحسب عليه 100 جنيهاً زيادة وهذا هو السعر التي تم الإعلان عنه، ولكن هذه أيضاً تختلف من محل إلى آخر فهناك بعض المحلات التي تزيد 150 جنيهاً على سعر عيار الذهب الأساسي.