تراند اليوم : تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل جميع البنوك وذلك من خلال تعاملات حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعره في السوق السوداء.

أسعار الدولار اليوم

جاءت أسعاره اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي:

تم تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي.

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

وصل سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء حيث وصل سعره اليوم إلى 46.50 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.