تراند اليوم : تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل جميع البنوك وذلك من خلال تعاملات حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعره في السوق السوداء.
أسعار الدولار اليوم
جاءت أسعاره اليوم كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي:
تم تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي:
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي.
وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:
وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:
وصل سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء حيث وصل سعره اليوم إلى 46.50 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.
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