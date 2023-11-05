تراند اليوم : سعر الدولار في البنوك في السوق السوداء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

حالة من الاستقرارا يشهد سعر الدولار اليوم في مصر بعد صدور قرار البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي، أما عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم قد شاهد ارتفاع بسيطاً، ومن خلال هذا التقرير سنوضح لكم كافة المعلومات عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية

استقرار في سعر الدولار اليوم في البنوك المصري مع أول تعاملات بداية الأسبوع، ومن خلال الجدول التالي سيوضح لكم أسعار البيع والشراء للدولار اليوم مقابل الجنية في جميع البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.83 جنيه 30.96 جنيه البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه 30.85 جنيه بنك مصر 30.75 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك فيصل الإسلامي 30.85 جنيه 30.95 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه 30.95 جنيه المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه 30.95 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه 30.95 جنيه البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق المصري فقد شهد ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، وقد سجل اليوم الدولار في الأسواق السوداء لسعر الشراء 46.50 جنيهاً، بينما سجل سعر البيع 47 جنيهاً.