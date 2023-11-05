تراند اليوم : موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نارية أمام فريق بيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، فقد نجح الزمالك في التأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب، كما تأهل فريق بيراميدز بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

والفائز سيواجه الأهلي، بعد أن تأهل حامل اللقب إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على انبي بثلاثة أهداف دون رد، ونتعرف الآن على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، على استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الزمالك ضد بيراميدز الأربعاء 8/11/2023 – السابعة مساء أون تايم سبورت

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر عبر قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري المصري وكأس مصر.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات 2023