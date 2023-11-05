تراند اليوم : في موسمه.. ما هو العنب الأكثر صحة الأخضر أو ​​الأسود أو الأحمر؟

إذا كنت قد سئمت من نفس الفواكه القديمة وتتطلع إلى إضافة بعض التنوع إلى نظامك الغذائي، فلا تنظر أبعد من العنب، تأتي هذه الفاكهة الصغيرة ولكن القوية في قوس قزح من الألوان، ولكل منها نكهتها الفريدة وفوائدها الصحية، ولكن ما هو العنب الأكثر صحة ؟ في هذه المقالة، سنقوم بمقارنة المحتوى الغذائي للعنب الأخضر والأسود والأحمر، وكما هو معروف فإن العنب هو فاكهة شعبية في جميع أنحاء العالم ويأتي في العديد من الأصناف المختلفة، ولكل منها طعمها الفريد وفوائدها الغذائية، وفي حين أن جميع أنواع العنب تقدم بعض الفوائد الصحية، إلا أن هناك اختلافات طفيفة في عناصرها الغذائية التي تجعل بعض الأصناف أكثر فائدة من غيرها.

العنب الأكثر صحة ” الأخضر أو ​​الأسود أو الأحمر”

يعتبر العنب من أكثر الفواكه الصحية، يحتوي العنب على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف والأحماض الدهنية، ويعتبر العنب صحيًا للبشرة والقلب والأوعية الدموية، من بين أنواع العنب، يعتبر العنب الأسود والأحمر أكثر صحة مقارنة بالعنب الأخضر، كما يقول اختصاصي التغذية الشهير أفني كاول ، دعونا نلقي نظرة على سبب ادعاء الخبير بذلك.

الفوائد الصحية للعنب الأخضر

العنب الأخضر، المعروف أيضًا باسم العنب الأبيض أو الأصفر، هو أكثر أنواع العنب استهلاكًا، يتمتع هذا العنب بنكهة حلوة ولاذعة ويستخدم في مجموعة متنوعة من الوصفات، بما في ذلك السلطات والعصائر والمخبوزات.

وبحسب الأبحاث فإن كوب واحد من العنب الأخضر يحتوي على ما يقارب 104 سعرة حرارية، و1.4 جرام من البروتين، و0.2 جرام من الدهون، و27.3 جرام من الكربوهيدرات، ويقول اختصاصي التغذية أن العنب الأخضر يعد أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم، وكما هو معلوم أن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم وظيفة المناعة وصحة الجلد، بينما يلعب فيتامين K دورًا حاسمًا في تخثر الدم وصحة العظام، كما أن البوتاسيوم مهم لتنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.

الفوائد الصحية للعنب الأسود

العنب الأسود، المعروف أيضًا باسم العنب الأرجواني، هو نوع حلو وعصير من العنب ذو لون عميق، وغالبا ما يستخدم في إنتاج النبيذ الأحمر بسبب محتواها العالي من مادة التانين، مما يعطي النبيذ نكهته المميزة.

ويحتوي كوب واحد من العنب الأسود على ما يقارب 104 سعرة حرارية، و1.1 جرام من البروتين، و0.2 جرام من الدهون، و27.3 جرام من الكربوهيدرات، العنب الأسود صحي لأنه مصدر جيد لفيتامين C وفيتامين K، على غرار العنب الأخضر، ويقول الخبير: “ومع ذلك، فهي تحتوي أيضًا على ريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تم ربطها بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تقليل الالتهاب، وتحسين صحة القلب، والحماية من أنواع معينة من السرطان”.

الفوائد الصحية للعنب الأحمر

العنب الأحمر، المعروف أيضًا باسم العنب القرمزي أو العنابي، له نكهة حلوة ولاذعة قليلاً ويستخدم بشكل شائع في سلطات الفواكه والمربيات والهلام، كما أنها تستخدم في إنتاج النبيذ الأحمر، على غرار العنب الأسود.

ويحتوي كوب واحد من العنب الأحمر على ما يقارب 104 سعرة حرارية، و1.1 جرام من البروتين، و0.2 جرام من الدهون، و27.3 جرام من الكربوهيدرات، ويعد العنب الأحمر مصدرًا جيدًا لفيتامين C وفيتامين K والريسفيراترول، على غرار العنب الأسود.

ما هو لون العنب الأكثر صحة؟

في حين أن جميع أصناف العنب الثلاثة تقدم فوائد غذائية مماثلة، فإن العنب الأسود والعنب الأحمر يحتويان على مادة ريسفيراترول، مما يميزهما عن العنب الأخضر، ويقول الخبير كاول: “من المعروف أن العنب الأسود والأحمر يحتويان على ثلاثة أنواع من مادة البوليفينول تسمى حمض الفينول، والفلافونويد، والريسفيراترول”، تم ربط ريسفيراترول بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب والحماية من أنواع معينة من السرطان.

لذلك، قد يقدم العنب الأسود والعنب الأحمر فوائد صحية أكثر قليلاً من العنب الأخضر، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاختلافات في محتوى العناصر الغذائية بين هذه الأصناف بسيطة، وأي نوع من العنب يمكن أن يكون إضافة صحية لنظامك الغذائي.