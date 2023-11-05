أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف عبر موقعها الإلكتروني عن فتح باب التوظيف لشعل عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد المؤقت، ونتعرف الآن على تفاصيل الوظائف والشروط وأخر موعد للتقديم كالتالي: وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف مطلوب مهندسين صيانة كهرباء قوى.

مطلوب مهندسين صيانة ميكانيكية.

مطلوب مهندسين تكنولوجيا معلومات “اتصالات وحاسبات”. الشروط المطلوبة أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب.

أن يكون عضو بنقابة المهندسين.

أن يكون مصري الجنسية ومن أبناء محافظة بني سويف.

أن يقبل العمل بنظام الورادي المتغيرة.

أن يمتلك خبرة مهنية في مجال العمل لا تقل عن 5 سنوات.

آلا يزيد السن عن 35 سنة.

تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية. المستندات المطلوبة للتقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة المؤهل الدراسي.

كارنيه عضوية نقابة المهندسين.

شهادات الخبرة.

شهادة ميلاد حديثة.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

صحيفة الحالة الجنائية.

إيصال إيداع مبلغ 100 جنية فقط رسوم إدارية للتقديم بالبنك الأهلي وبنك القاهرة. وظائف أخرى: – موعد ورابط التقديم على الوظائف حددت الشركة رابط التقديم على الوظائف المعلنة من خلال الرابط التالي “وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف” على أن يتم رفع كافة المستندات المطلوبة عبر ملف مضغوط لا يزيد عن 10 مجا، وأخر موعد للتقديم يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : وظائف خالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف.. تعرف على الشروط وموعد التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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