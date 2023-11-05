تراند اليوم : منتجع شاطئ الغروب مارينا وسبا بالخبر أهم مميزاته وأنشطته الترفيهية

يعدّ منتجع شاطئ الغروب مارينا وسبا بالخبر واحة من الجمال الطبيعي تأخذك في فسحة داخل عالم الأحلام، وتحمل زوارها إلى أحلام سبعينيات القرن الماضي، وتحوي أسس الضيافة العربية في بيئة عائلية تحافظ على التقاليد والثقافة السُّعُودية ومتعة اللقاء والأجواء مع العائلة والأصدقاء.

أصبح شاطئ الغروب وجهة ضيافة عائلية يزورها أعضاء المنتجع وضيوفهم، مما يخلق ذكريات جميلة لجيل بعد جيل، ويتكون هذا المنتجع من 251 وحدة على أعلى مستويات الرَفَاهيَة، تتنوع بين الفلل والشاليهات وغيرها، وتتميز جميع هذه الوحدات بالخصوصية والرفاهية والتصميم الواسع عالي الجودة الذي يتسع لجميع أفراد الأسرة والضيوف.

ويمكن لزوار المنتجع اختيار ما يحلو لهم من هذه الوحدات التي تتمتع بقدر كبير من المرافق ووسائل الراحة والأنشطة المميزة في مكان يتميز بتصميمه الفاخر ومرافقه الرائعة وواجهته الجميلة التي تجمع بين بياض الأمواج وجمال البحر وزرقة السماء في نفس الوقت.

أهم المعلومات عن منتجع شاطئ الغروب مارينا وسبا بالخبر

وهنا سوف نشرح لكم أهم المعلومات المتعلقة بهذا المنتج وهي كالتالي:

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أبرز الشاليهات الموجودة بالمنتجع

تتوفر شاليهات شاطئ الغروب للإقامات القصيرة أو الطويلة، للإيجار اليومي أو الأسبوعي، حيث يمنح الشاطئ لزواره الهدوء والراحة والاسترخاء بعيدًا عن صخب المدينة وضغوطات ومشاكل الحياة في شاليهات فخمة وفخمة مبنية على أحدث التراث الذي تم تصميمه بعناية فائقة لتوفير كافة وسائل الراحة لزوارها.

أهم المرافق الموجودة بالمنتجع

تتعدد تصميمات المرافق في شاليهات منتجع شاطئ الغروب (Sunset beach) وتنقسم إلى (ثلاثة) أنواع من الشاليهات ذات طابقين، وتتنوع ما بين:

غرفتا نوم

ثلاث غرف نوم

اربع غرف نوم

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المناظر الطبيعية المذهلة

يوجد العديد من المناظر الطبيعية المحيطة بالشاليهات التي تختلف باختلاف مواقعها، وتشمل هذه المناظر الطبيعية الأتي:

بحر العزيزية

البحيرة الداخلية

الخليج العربي

تجهيزات مرافق الشاليهات

تم تجهيز الشاليهات الموجودة في منتجع شاطئ الغروب بالعديد من التجهيزات، وهي كالتالي:

غرفة المعيشة

غرفة طعام

مطبخ مجهز بالكامل بجميع الأجهزة

شرفة كبيرة متصلة بغرفة المعيشة في الطابق الأرضي

حمام خاص لكل غرفة نوم

غرفة السائق

غرفة خاصة للمرافقين

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الرَفَاهيَة التي يوفرها المنتجع

يضم منتجع شاطئ الغروب مارينا ونادي رياضي للرجال، وسبا على أعلى مستويات الرَفَاهيَة، وهي كالتالي:

نادي رياضي للرجال

يوجد في المنتجع نادي رياضي رفيع المستوى للرجال، يقدم مجموعة واسعة من الخِدْمَات الرياضية والأنشطة الاحترافية، وغرف بخار والساونا، ويشرف فريق النادي على حمامات السباحة والمسابقات الرياضية ويقدم ببرامج ونصائح غذائية وتمارين متنوعة ذات نتائج فعالة لحياة صحية.

بيرل سبا

نظراً لاحتياجات المرأة من الرَفَاهيَة والرعاية ومراعاة خصوصية الثقافة السُّعُودية، ينفرد منتجع شاطئ الغروب بوجود شاطئ خاص للسيدات ومنتجع صحي لحياة صحية، الذي يعدّ من أرقى وأفخم المنتجعات المصممة في المنطقة حيث يقدم باقة من أحدث علاجات الجسم والعناية بالبشرة.

ويضمن المنتجع لزواره وكافة أعضائه أجواء ترفيهية مميزة واستثنائية ضمن التقاليد والثقافة العربية، يتم استقبال السيدات في بيرل سبا لقضاء يوم من الاسترخاء والهدوء التام والراحة بعيدًا عن ضغوط الحياة ومشاكلها.

الاسترخاء بين تدفق المياه في شلالات حوض السباحة الخارجي، مع دفء مياه الجاكوزي والمسبح الداخلي، وقضاء من أيام الأحلام، لا ينسى المملوء بالتجديد والانتعاش والأمل الجديد.

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الترفيه العائلي

يضم منتجع شاطئ الغروب العديد من الأنشطة والمرافق الترفيهية التي يمكن للعائلات زيارتها، وأبرز وأجمل هذه المرافق ما يلي:

البيسبول

البولينج

ملاعب اسكواش

ملاعب التنس

أعياد الميلاد والمناسبات

الرياضات المائية

سواء كان الضيف يحب إثارة التزلج على الماء بالهواء، أو أنشطة الدفع اليدوية، فإن منتجع شاطئ الغروب سيزوده بالمعدات الحديثة والخبرة اللازمة لجعل نشاطه يلبي توقعاته.

إذا كان الضيف من محبي المياه الهادئة فإن منتجع شاطئ الغروب يقع في الخليج العربي، ويتميز بالمياه الهادئة المثالية للاستمتاع بالأنشطة الرياضية، وفي كلتا الحالتين سيستمتع الضيف بالجو المثالي الذي يحلم به، ومن الأنشطة المائية التي يمكن ممارستها في المنتجع الأتى:

نزهات القوارب البحرية

نزهات القوارب السريعة

الدراجات المائية

رِحْلات صيد السمك

قوارب شراعية

قارب Jet Pack

قارب Jet Boat 150

ألواح التجديف

قارب الموزة

التزلج على الماء

الأنبوب الأسطواني

العملاق المثير Super XO

وفي نهاية هذا المقال نكون قد أوضحنا لكم أهم المعلومات عن منتجع شاطئ الغروب مارينا وسبا بالخبر وما أهم مميزاته وأنشطته الترفيهية التي تجعله من أفضل الأماكن الترفيهية في المملكة العربية السُّعُودية.