تراند اليوم : وداعا للأرق.. فوائد مذهلة لنبات المليسة تعرف عليها

عشبة المليسة هي نبات عشبي، يُعرف أيضًا باسم “المليسة الحلوة” أو “بلسم الليمون”، ويُستخدم منذ قرون في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، حيث تتميز بخصائصها الغذائية المميزة فهي غنيه بفيتامينات أ و ج ومضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من أمراض السرطان مثل سرطان الجلد والفم والرئة والكبد، ونتعرف الآن في هذا المقال عن فوائد وأضرار عشبة المليسة.

فوائد عشبة المليسة

تمتلك عشبة المليسة العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

تحسين المزاج: تُساعد عشبة المليسة على تقليل التوتر والقلق، كما أنها تُعزز المزاج وتُحسن النوم.

تُساعد عشبة المليسة على تقليل التوتر والقلق، كما أنها تُعزز المزاج وتُحسن النوم. علاج الأرق: تُساعد عشبة المليسة على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، فهي تقلل من هرمون التوتر مما يساعد في التخلص من اضطرابات النوم والقلق.

تُساعد عشبة المليسة على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، فهي تقلل من هرمون التوتر مما يساعد في التخلص من اضطرابات النوم والقلق. علاج مشاكل الجهاز الهضمي: تُساعد عشبة المليسة على تخفيف أعراض عسر الهضم، مثل الغثيان والقيء والإسهال.

تُساعد عشبة المليسة على تخفيف أعراض عسر الهضم، مثل الغثيان والقيء والإسهال. علاج آلام الدورة الشهرية: تُساعد عشبة المليسة على تخفيف آلام الدورة الشهرية والتشنجات.

تُساعد عشبة المليسة على تخفيف آلام الدورة الشهرية والتشنجات. تعزيز صحة القلب: تُساعد عشبة المليسة على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تُساعد عشبة المليسة على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. تعزيز المناعة: تُساعد عشبة المليسة على تعزيز صحة الجهاز المناعي ومقاومة العدوى.

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