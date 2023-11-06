تراند اليوم : تقرير إخباري حول سلسلة iQOO 12 يكشف المواصفات والكاميرات والتوفر العالمي والمزيد

تستعد العلامة التجارية iQOO لإطلاق أحدث هواتفها الرائدة في الصين في 7 نوفمبر، وهما هاتفي iQOO 12 و iQOO 12 Pro، وكلاهما مدعومان بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 من كوالكوم الحديث، وقبل الإطلاق، كشفت العلامة التجارية عن العديد من التفاصيل حول الأجهزة، إليك كل ما نعرفه حتى الآن عن هذه الأجهزة.

iQOO 12

التصميم والشاشة

تقوم iQOO بتنفيذ تعديلات تصميمية كبيرة لنماذجها الرائدة القادمة، تشير صور الإعلان عن الأجهزة إلى تصميم خلفي مشترك، يتميز بوحدة كاميرا على شكل مربع تحتوي على زوايا مستديرة، وداخل هذه الوحدة، ستجد ثلاث كاميرات بالإضافة إلى شعار +VCS، في حين يتم وضع فلاش LED بشكل حبة الثوم بشكل عمودي على الجانب الأيمن، وسيتم تقديم هاتفي iQOO 12 و طراز Pro بثلاثة خيارات للألوان: الأسود والأبيض، كلاهما يتميز بظهر زجاجي، والنسخة الحمراء بظهر جلدي، يتم تصنيف النموذج القياسي بتصنيف IP64، بينما يتميز iQOO 12 Pro بتصنيف IP68 أعلى.

يتميز الهاتفي الذكيين بشاشة كبيرة بحجم 6.78 بوصة بمعدل تحديث رائع يبلغ 144 هرتز، ويأتي iQOO 12 مزودًا بشاشة مسطحة من BOE، توفر دقة عالية تبلغ 1.5K، التي ستوفر سطوعًا قصوى يبلغ 3000 نيت وتعتمد على تقنية PWM بتردد 2160 هرتز، من ناحية أخرى، يأتي iQOO 12 Pro بشاشة منحنية من سامسونج E7 AMOLED، وتوفر دقة 2K، ستوفر سطوعًا قصوى يبلغ 2700 نيت وتعتمد على تقنية PWM بتردد 1440 هرتز، وفيما يتعلق بتقنية المسح الضوئي لبصمات الأصابع، يعتمد iQOO 12 على ماسح بصمات الأصابع في الشاشة البصري للوصول الآمن، بينما يأتي iQOO 12 Pro مزودًا بمستشعر بصمات أصابع داخل الشاشة بتقنية فوق الصوتية أسرع وأكثر دقة.

الأداء والمواصفات

كما ذكر سابقًا، سيتميز كلا الهاتفين الذكيين بشريحة Snapdragon 8 Gen 3، هذه الشريحة التي تم إطلاقها حديثًا قد تحسنت بشكل كبير مقارنةً بالجيل السابق، ولتعزيز تجربة الألعاب، سيتضمن كل من iQOO 12 وطراز Pro شريحة Q1 e-sports، وهي تطوير مميز من الشركة، تم تصميم هذه الشريحة لتحسين أداء الألعاب مع ميزات مثل تحسين الدقة وتحسين توازن الإطارات، وستوفر هذه الأجهزة أيضًا خيارات وفيرة للذاكرة والتخزين، وتقدم حتى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x وسعة تخزين واسعة تصل إلى 1 تيرابايت من تخزين UFS 4.0.

من حيث سعة البطارية، سيتم تجهيز الطراز القياسي iQOO 12 ببطارية كبيرة سعة 5،000 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 120 واط لإعادة الشحن السريع، في حين يأخذ الطراز Pro ذلك خطوة إلى الأمام مع بطارية أكبر سعة 5،100 مللي أمبير ويقدم خيارات الشحن السريع بقوة 120 واط بواسطة الكابل وشحن لاسلكي بقوة 50 واط.

وقدمت العلامة نظرة سريعة على نظام إدارة الحرارة لسلسلة iQOO 12، ستتميز بتصميم تبديد حرارة من أربع مناطق بالإضافة إلى غرفة بخار VC ذات حجم استثنائي كبير، تعتبر هذه الغرفة أكبر بنسبة 40 بالمائة مقارنةً بالسلسلة السابقة، مما يؤكد التزام العلامة التجارية بتشتيت الحرارة بكفاءة.

وستأتي سلسلة iQOO 12 بأكبر محرك اهتزاز على الإطلاق في تشكيلة iQOO، بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي على مكبرات صوت ستيريو ثلاثية الأبعاد متناظرة.

الكاميرا

فيما يتعلق بالكاميرا، كشفت التقارير أن هاتف iQOO 12 سيتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من نوع OmniVision OV50H، والذي يأتي مع تثبيت الصور البصري (OIS) للحصول على صور أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي على كاميرا بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل من سامسونج JN1، وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدسة تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل من نوع OV64B مزودة بتقريب بصري بنسبة 3x وقدرة على التقريب الرقمي بنسبة تصل إلى 100x.

بالمثل، يحتوي هاتف iQOO 12 Pro على نفس إعداد الكاميرا الذي يتميز به الطراز العادي، والذي يتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومزود بنظام تثبيت الصور البصري، بالإضافة إلى مستشعر بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري بنسبة 3x وتقريب رقمي بنسبة 100x، وسيقدم كلا الطرازين كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية وإجراء المكالمات الفيديو.

التوفر العالمي

أعلنت iQOO بالفعل أن الجهاز سيتم إطلاقه في الهند بعد وقت قصير من إطلاقه في الصين، حتى الآن، أكدت العلامة التجارية تاريخ 12 ديسمبر 2023 كتاريخ لإطلاق هاتف iQOO 12 5G، ولا يزال غير معروف حاليًا متى تخطط العلامة التجارية لإطلاق الجهاز في مناطق أخرى.