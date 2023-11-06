تراند اليوم : لخفض الكولسترول السيئ وإدارة صحة القلب تناول هذه الخضار الصليبية الخمس

النظام الغذائي للإنسان هو الذي يحدد مدى صحة قلبه، لذا فإن تناول هذه الخضار الصليبية التي تتحكم في نسبة الكوليسترول المرتفعة يمكن أن يخفض مستوياتها ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إن العناية الجيدة بقلبك أمر بالغ الأهمية، وقد يكون ذلك في كثير من الأحيان تحديًا أيضًا، بعد كل شيء، هناك عدة عوامل مثل الخمول البدني، والسمنة، والإفراط في تعاطي الكحول والتبغ، واتباع نظام غذائي سيئ، وارتفاع ضغط الدم (أو ارتفاع ضغط الدم)، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم التي يمكن أن تعرض قلبك للخطر، ولكن من بين كل هذه العوامل، أحد عوامل الخطر الرئيسية هو ارتفاع مستويات الكولسترول.

الخضار الصليبية للسيطرة على الكولسترول

من الواضح تمامًا أن الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطرة أمر ضروري لصحة قلبك، كيف تديره؟ يمكن أن تساعدك إضافة القليل من الخضار إلى حد ما.

يُعتقد أن النظام الغذائي الصحي للقلب غير مكتمل بدون الخضار، فهي مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والمواد المغذية الحيوية الأخرى التي يمكن أن تساعد نظام القلب والأوعية الدموية على أداء أفضل، علاوة على ذلك، فإن الخضروات منخفضة السعرات الحرارية أيضًا، وهو أمر مهم للحفاظ على وزن صحي .

فيما يلي 5 من الخضار الصليبية يمكن أن تقلل من نسبة الكولسترول السيئ:

البروكلي

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يجعله طعامًا ممتازًا للتعامل مع ارتفاع نسبة الكوليسترول، فهو مليء بالعديد من العناصر الغذائية ومركب غني بالكبريت يسمى السلفورافان، والذي يساعد أيضًا في تقليل مستويات الدهون الثلاثية. في الجهاز الهضمي، ترتبط الألياف الموجودة في البروكلي بالأحماض الصفراوية، مما يسهل على أجسامنا طرد الكوليسترول، كما إن تناول الخضروات الغنية بالألياف سيساعدنا أيضًا على الحد من الإفراط في تناول الطعام وبالتالي تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم.

كالي

البوتاسيوم والألياف وحمض الفوليك والكالسيوم ليست سوى عدد قليل من المكونات الصحية للقلب الموجودة بكثرة في الكرنب، عن طريق خفض مستويات LDL، يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من الفيتامينات، يحتوي الكرنب على الكثير من اللوتين، باعتباره زانثوفيل، من المعروف أن اللوتين يخفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق منع تراكمه في الجسم.

القرنبيط

يحتوي القرنبيط على الكثير من الستيرول النباتي، وهو نوع من الدهون التي تمنع الأمعاء من امتصاص الكوليسترول، يساعد السلفورافان الموجود في القرنبيط أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يحافظ على نظافة الشرايين من تراكم الدهون.

الفجل

الفجل يعتبر مصدر ممتاز للأنثوسيانين الذي يخفض مستوىLDL ، بالإضافة إلى ذلك، فهو يمنع الالتهاب في الأوردة والشرايين، إن كونك غنيًا بالمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة سيساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحتوي الفجل على الألياف الغذائية التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الجزر

يستفيد قلبنا بشكل كبير من الجزر، حيث يحول الجسم البيتا كاروتين الموجود فيه إلى فيتامين أ، يساعد البيتا كاروتين هذا على تنشيط BCO1، مما يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويؤثر استهلاك الجزر على إفراز حمض الصفراء، وامتصاص الكوليسترول، وحالة مضادات الأكسدة، مما يؤدي في النهاية إلى الدفاع عن قلوبنا.، كما يحتوي الجزر في الغالب على ألياف قابلة للذوبان على شكل البكتين، يتم تقليل مستوى الكوليسترول في الدم عن طريق الألياف القابلة للذوبان لأنها تمنع الجهاز الهضمي من امتصاص الكوليسترول.

نصائح حول كيفية تناول الخضار الصليبية الصديقة للكوليسترول

الحصة

ينبغي استهلاك ما لا يقل عن 25 إلى 30 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا إجمالاً، دون مكملات، حاليًا، يستهلك البالغون في الولايات المتحدة ما متوسطه 15 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا.

طرق استهلاك هذه الخضار

هناك طرق مختلفة لاستهلاك هذه الخضار للتحكم في الكولسترول السيئ في شكل عصائر الخضار، والحساء، والخضار المطبوخة على البخار، والخضار المقلية، أو مستحضرات الأرز أو حتى في شكل مخمر، يحتوي الجزر والقرنبيط المخمر على بكتيريا مفيدة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول وإزالة السموم.