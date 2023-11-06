تراند اليوم : سعر الذهب في مصر اليوم الأثنين 6 نوفمبر 2023

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر استقراراً بعد تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، كما أن تم الإعلان عن استقرار سعر الذهب العالمي لأعلى مستوي بعد إصدار الفيدرالي الأمريكي، حيث وصل سعر الأوقية إلى 2000 دولار خلال خام شهر أكتوبر 2023.

سعر الذهب اليوم 6 نوفمبر 2023

زيادة في مصنعية الذهب اليوم بقيمة 50 جنيهاً وقد شهد سعر عيار 24 اليوم في مصر للشراء 2943.25 جنيهاً، بينما سجل سعر البيع 2890.75 جنيهاً، وخلال التقرير التالي سنوضح بالتفصيل أسعار الذهب بمختلف الأعيرة وهي كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

أنا عن عيار 21 فقد سجل اليوم في مصر بسعر الشراء 2575 جنيهاً، في حين وصل سعر البيع إلى 2520 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 18

وقد زياد سعر عيار 18 ما بين 35 إلى 50 ليسجل سعر الشراء اليوم 2207.75 جنيهاً، بينما سجل سعر البيع 2155.25 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 14

سجل اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 عيار 14 في الأسواق المصرية 1913 جنيهاً للشراء، 20600 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب العالمي

شهد السوق العالمي اليوم في أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً في أخر تعاملاته بالبورصة العالمية، حيث سجلت أونصة سعر 1992 دولار أمريكي.

اسعار سبائك الذهب اليوم

وقد شهد انخفاض في مشتريات السبائك الذهبية والعملات الذهبية إلى 6.3 طن، وذلك خلال هذه الفترة، كما أن السوق المصري شهد انخفاض في مشتريات المشغولات الذهبية بمعد 27% من بداية هذا العام 2023 وإليكم أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر: