تراند اليوم : “أمطار رعدية” صوراً بالأقمار الصناعية تنشرها الأرصاد عن حالة الطقس حتى السبت 11 نوفمبر 2023

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة القادمة، كما نشرت صورا تم التقاطها بالأقمار الصناعية توضح ظهور بعض من السحب الرعدية وإشارات البرق في عدة مناطق في الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، موضحة أحوال الطقس اليوم الاثنين وبعض التوقعات عن حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار المتوقع حدوثها حتى يوم السبت المقبل.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد ومائل للحرارة في السواحل الشمالية الشرقية، أما في أول الليل فإنه يكون مائل للبرودة وفي آخرة من مناطق الشمال وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس من الاثنين 6 نوفمبر إلى الأربعاء 8 نوفمبر

يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومناطق شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال السواحل الشمالية الشرقية، وفي أول الليل يكون مائل للبرودة على شمال البلاد، وتتكون الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحا على المناطق السريعة والطرق الزراعية وهناك فرصة لسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة بينما تكون رعدية أحيانا في مدينتي حلايب وشلاتين.

أحوال الطقس الخميس 9 نوفمبر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بداية من يوم الخميس المقبل 9 من نوفمبر انخفاضا طفيفا في شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والمناطق الشمالية، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحا وهناك فرصة لسقوط الأمطار المتوسطة وأحيانا رعدية في عدة مناطق بسلسلة جبال البحر الأحمر.

الأحوال الجوية يوم الجمعة 10 نوفمبر

تتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 إلى 8 صباحا في الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة، وهناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة وأحيانا تصل إلى الرعدية بنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.