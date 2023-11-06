تراند اليوم : أعشاب لتنشيط الغدة الدرقية لحرق الدهون  منها المرمية

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أعشاب لتنشيط الغدة الدرقية لحرق الدهون يوصي بها الأطباء، وذلك لأن مكونات الأعشاب طبيعية ولا تسبب أي آثار جانبية، حيث تعتبر الغدة الدرقية هي المسؤولة الأساسي عن إفراز الهرمونات التي تساعد في عملية التمثيل الغذائي، علاوة على ذلك فإن لها دور في تحسين عمل الجهاز الهضمي، وتساعد أيضًا في منع الجسم من تخزين الدهون وتراكمها في بعض المناطق بالجسم.
أعشاب لتنشيط الغدة الدرقية لحرق الدهون
نجد الكثير من الأعشاب التي أثبتت الدراسات أن لها دور فعال في خمول الغدة أو تنشيط وتحفيز الغدة الدرقية التي بدورها تساعد في حرق الدهون:
شاي الجنسنغ الهندي
- ضمن أعشاب لتنشيط الغدة الدرقية، حيث له دور فعال في ذلك.
- كما يوصي الخبراء بتناول 600 ملي جرام كل يوم.
- وينصح بعدم كثرة تناوله لأنه من الممكن أن يسبب فرط في نشاط الغدة الدرقية، وقد يؤدي إلى ما يسمى بالتسمم الدرقي.
شاي الميريمية
- يساعد تناول كوبين أو ستة أكواب كل أسبوع من الميريمية في التقليل من خطر إصابة الغدة الدرقية ببعض الأمراض.
- ولا ننسى أيضًا دوره الفعال في تحفيز الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات التي تساعد في حرق الدهون.
دواء لتنشيط الغدة الدرقية للتخسيس
من ضمن الحلول التي تساهم في تنشيط الغدة الدرقية هو:
- تناول بعض الأدوية مثل دواء التروكسين وهو أفضل الأدوية التي تعالج خمول الغدة الدرقية، وذلك من خلال دوره في تحسين عملية التمثيل الغذائي.
- وتكوين هرمون الثيروكسين الذي يعمل على حرق الدهون.
- بالإضافة إلى دوره في تخليص الجسم من الخمول الذي قد يصيبه.
كيفية تنشيط الغدة الدرقية بدون أدوية
يمكن استخدام أعشاب لتنشيط الغدة الدرقية لحرق الدهون بدلًا من استخدام أدوية، ومن أكثر الأعشاب الشائعة التالي:
- القرفة والزنجبيل: من أهم الأعشاب التي تعالج الخمول الموجود في الغدة الدرقية، فبالتالي تساعد في فقدان كمية كبيرة من وزن الجسم.
- بذور الكتان: تتميز بأنها تحتوي على نسبة كبيرة من اوميغا 3 التي تم إثبات أن لها دور كبير في تنشيط الغدة الدرقية، وذلك من خلال عملها في إنتاج كمية كبيرة من الهرمون المسؤول عن ذلك.
- الكزبرة: من الأعشاب التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتنشط الغدة الدرقية.
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