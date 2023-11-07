تراند اليوم : للكرفس فوائد مذهلة لصحتك.. يساعد على التخسيس ومفيد للجهاز الهضمي

الكرفس هو نبات عشبي يُعرف بفوائده الصحية العديدة، وهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات، ولذلك يعد غذاء فعال لمرض السكري من النوع الثاني، كما انه يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة، لأنه يحتوي على مركبات مثل الفلافونويد والبوليفينول، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويدعم نظام المناعة الصحي، ونستعرض الآن فوائد وأضرار الكرفس.

القيمة الغذائية للكرفس

السعرات الحرارية: 14 سعرة حرارية.

البروتين: أقل من 1 غرام.

الدهون: أقل من 1 غرام

الكربوهيدرات: 3 غرام.

الألياف: 1.6 غرام.

السكر: 1 غرام.

فوائد الكرفس

تحسين صحة القلب: يحتوي الكرفس على مركبات الفلافونويد التي تُساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في تحسين صحة القلب.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: فهو غني بالألياف الغذائية التي تُساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي.

مكافحة السرطان: يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

تعزيز المناعة: يحتوي الكرفس على فيتامينات ومعادن مهمة لتعزيز صحة الجهاز المناعي، مثل فيتامين سي والبوتاسيوم.

خسارة الوزن: يحتوي الكرفس على سعرات حرارية قليلة، وهو غني بالألياف الغذائية التي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد على إنقاص الوزن.

الحفاظ على صحة العين: فهو غني بفيتامين أ وعناصر غذائية عديدة تساعد على حماية العين من فرص الإصابة بالمياه البيضاء ويحميها من التنكس البقعي.

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أضرار الكرفس

الحساسية: قد يعاني البعض من رد فعل تحسسي تجاه الكرفس، مما يؤدي إلى تورم الشفاه واللسان أو الحكة، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكرفس المعروفة تجنب الكرفس.

مشاكل في الكلى: يحتوي الكرفس على الاوكسالات وهي مركبات طبيعية قد تسبب تكوين حصوات الكلى في حالة الإسراف في تناول الأطعمة التي تحتوي عليها مثل الكرفس.