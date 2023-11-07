تراند اليوم : فقدان الوزن: 7 أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي

يقولون أن حساب السعرات الحرارية التي تتناولها أمر بالغ الأهمية من أجل فقدان الوزن، ومع ذلك، نظرًا لأسلوب حياتنا المحموم، قد يكون هذا أمرًا صعبًا، لكن استهلاكك المنتظم للسعرات الحرارية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالسمنة وتخزين الدهون، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن أو إنقاص الوزن بشكل أبطأ، لذلك أحد الاقتراحات الشائعة هو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، فلا داعي للقلق بشأن استهلاك السعرات الحرارية.

فقدان الوزن

ما هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟

ربما سمعت عن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي تساعد في إنقاص الوزن، ولكن عندما تسمع مصطلح الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية ” المنخفضة”، فقد تكون غريزتك الأولى هي تناول طعام خالٍ من السعرات الحرارية، ومع ذلك، فهو يشير إلى الأطعمة التي تتطلب طاقة أكبر لامتصاصها في الجسم مما توفره للجسم أثناء عملية الهضم،

بمعنى آخر، كمية السعرات الحرارية اللازمة لهضم الطعام أكبر من كمية الطاقة التي يحتوي عليها، غالبًا ما تحتوي هذه الأنواع من الأطعمة على الكثير من الألياف والماء ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، فهي لا تحتوي على سعرات حرارية أقل فحسب، بل تساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية، وبالتالي، فإن الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية تساعد في فقدان الوزن.

الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية لفقدان الوزن

يقول خبراء التغذية: “الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية هي تلك التي من المفترض أن تكون مفيدة لفقدان الوزن لأنها تحرق سعرات حرارية أكثر للهضم مما تحتوي عليه، إن إضافتها إلى نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تسريع رحلة فقدان الوزن من خلال تسهيل البقاء في حالة نقص السعرات الحرارية.

فيما يلي 7 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية لإنقاص الوزن:

الخس

تأكد من تضمين بعض الخس في سلطاتك: إنها مغذية بشكل لا يصدق، وتحتوي على كميات جيدة من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ب بينما تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية تبلغ 15 فقط لكل 100 جرام.

الخيار

الخيار مرطب بشكل لا يصدق ويحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات والكهارل، وفي الأيام الحارة، يعتبر أيضًا من الأطعمة المبردة التقليدية لأنه يعمل على تحسين توازن الماء في الجسم، أنها تحتوي على حوالي 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

التفاح

التفاح هو ثمرة رائعة لتناول وجبة خفيفة، ومع ما يقرب من 50 سعرة حرارية لكل 100 جرام التي يحتويها، فهو طعام غني بالألياف يجب أن تتناوله لمكافحة الجوع في منتصف النهار، كما أن التفاح غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعزز فقدان الوزن وتطلق السكر تدريجياً للمساعدة في توازن مستويات السكر في الدم.

الكوسة

تحتوي الكوسة على ما لا يقل عن 18 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وتساعد المغذيات النباتية الموجودة في الكوسة أيضًا على انتظام حركة الأمعاء وتوازن الماء في الجسم، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

الطماطم

هناك فقط 19 سعرة حرارية لكل 100 جرام من الطماطم، بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى كونه عصيرًا ولذيذًا، فهو مصدر رائع للبوتاسيوم وفيتامين C والألياف الغذائية.

البروكلي

مع احتوائه على 34 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام، يعتبر البروكلي من الأطعمة الفائقة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، والتي وجدت في الأبحاث أن لها خصائص مضادة للسرطان.

الجزر

يوفر حوالي 100 جرام من الجزر حوالي 41 سعرة حرارية، بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة في نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة وهي مصدر رائع للألياف الغذائية بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A وC وK.