تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعاً في الأسواق والمصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث تم تسجيل سعر حديد عز اليوم إلى 40911 جنيه. أسعار الحديد اليوم جاءت كالتالي: المنتج السعر الحديد الإستثماري 39287 جنيه حديد عشرى 34500 جنيه حديد بشاى 33500 جنيه حديد المصريين 35000 جنيه حديد الجارحى 33500 جنيه حديد المراكبى 33500 جنيه حديد الجيوشى 33500 جنيه أسعار الأسمنت جاءت كالتالي: جاءت أسعار الأسمنت كالتالي: تم تسجيل سعر أسمنت السهم اليوم إلى 1680 جنيه.

وصل سعر الأسمنت الأبيض إلى 3600 جنيه.

بلغ سعر أسمنت المخلوط نحو 1130 جنيه.

وصل سعر أسمنت المخصوص إلى 1700 جنيه.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1680 جنيه.

وصل سعر أسمنت الرمادى إلى 2500 جنيه.

تم تسجيل سعر أسمنت المسلح إلى 1750 جنيه.

وصل سعر أسمنت الواحة المخلوط إلى 1130 جنيه.

بلغ سعر أسمنت النصر إلى 1700 جنيه.

تم تسجيل سعر طرة وحلوان إلى 1710 جنيه.

تم تسجيل سعر أسمنت سوبر سيناء إلى 3450 جنيه.

تم تسجيل سعر أسمنت المعلم إلى 2060 جنيه.

بلغ سعر أسمنت السويس نحو 2450 جنيه.

تم تسجيل سعر أسمنت الفهد إلى 2050 جنيه.

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