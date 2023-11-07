تراند اليوم : إطلاق هاتف Wiko Hi Enjoy 60s 5G بنظام  HarmonyOS.. تعرف المواصفات والأسعار

قامت شركة Wiko الفرنسية للهواتف الذكية بإطلاق جهاز جديد تمامًا، يُطلق عليه اسم Wiko Hi Enjoy 60s 5G، وهو هاتف ذكي يختلف عن بعض الأجهزة الأخرى التي قامت العلامة التجارية بإطلاقها، في حين كانت الإصدارات السابقة مشابهة جدًا لبعض هواتف محددة من Huawei، فإن هاتف Wiko الجديد يحتوي على بعض الميزات الفريدة، ولكن على غرار أجهزة Huawei، يأتي الهاتف الجديد مع نظام التشغيل HarmonyOS، فلنلقِ نظرة على ما يوفره من ميزات والأسعار.

Wiko Hi Enjoy 60s 5G

أبرز مميزات Wiko Hi Enjoy 60s 5G

بعض مواصفات Hi Enjoy 60s تتطابق مع Huawei Enjoy 60، على سبيل المثال: