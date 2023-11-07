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قامت شركة Wiko الفرنسية للهواتف الذكية بإطلاق جهاز جديد تمامًا، يُطلق عليه اسم Wiko Hi Enjoy 60s 5G، وهو هاتف ذكي يختلف عن بعض الأجهزة الأخرى التي قامت العلامة التجارية بإطلاقها، في حين كانت الإصدارات السابقة مشابهة جدًا لبعض هواتف محددة من Huawei، فإن هاتف Wiko الجديد يحتوي على بعض الميزات الفريدة، ولكن على غرار أجهزة Huawei، يأتي الهاتف الجديد مع نظام التشغيل HarmonyOS، فلنلقِ نظرة على ما يوفره من ميزات والأسعار.
Wiko Hi Enjoy 60s 5G
أبرز مميزات Wiko Hi Enjoy 60s 5G
بعض مواصفات Hi Enjoy 60s تتطابق مع Huawei Enjoy 60، على سبيل المثال:
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : إطلاق هاتف Wiko Hi Enjoy 60s 5G بنظام HarmonyOS.. تعرف المواصفات والأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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