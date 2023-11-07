تراند اليوم : حافظ على نفسك من المخاطر.. أهم فوائد زيت الزيتون لجسم الإنسان

العديد من الأشخاص يسعون في تناول كل ما هو صحي، ولذلك أصبح زيت الزيتون من أساسيات الكثير من المطابخ لما به من فوائد صحية عديدة ويستخدم بهدف دكج المكونات الصحية مع وجباتنا، كما أن البعض بدأ في استخدامه في الطهي ليكون له العديد من الاستخدامات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على فوائد زيت الزيتون التي لم تكن تعلمها من قبل.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيت ذات نكهة محايدة يمكن استخدامها في العديد نمن الأطباق المختلفة مما يساعدك في الحصول على توازن في الطعام بين أنه صحي وخفيف على المعدة، ومن أهم مزايا أنه عني بالأحماض الدهنية ويساعد على حفظ الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنه غني بفيتامين (أ، د، هـ).

فوائد زيت الزيتون للقلب

انتشر خلال السنوات الماضية الموت بسبب أمراض القلب، ومع عمل إحصائيات تبين أن دول البحر المتوسط هم أقل الأشخاص الإصابة بأمراض القلب وهذا بسبب استخدام زيت الزيتون والذي يساعد على تقليل الكرليسترول في الدم لما فيه من 7% من الأحماض الدهنية ومن أهم الفوائد الأخري كالتالي:

انخفاض الالتهابات.

يحفز بطانة الأوعية الدموية.

يمنع من حدوث تخثر الدم المفرط.

انخفاض الكولسترول الضار.

الوقاية من الإصابة بالسرطان

أن زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة وهذا يساعد على انخفاض آثار الأكسدة للجذور الحرة التي تعمل على الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يحتوي على مركبات تساعد في مقاومة الخلايا السرطانية، وقام العديد من الخبراء الذي اكتشفوا أن زيت الزيتون يقلل من خطر إصابة الشخص بالسرطان.

فوائد زيت الزيتون للتخسيس

عند تناول زيت الزيتون يساعد على تحسين حساسية الأنسولين ويقلل من الأنسولين الزائد الذي يسبب زيادة الوزن.

كما أن استهلاك الدهون يخلق شعورًا بالشبع، ويقلل من آلام الجوع والرغبة في الإفراط في تناول الطعامـ وعند اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون ومنخفض الكربوهيدرات سيساعدك على إنقاص الوزن أكثر من اتباع نظام غذائي منخفض الدهون.

وحتى تحصل على فوائد زيت الزيتون عليك تناول ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون على الريق يومياً، كما يمكن أنق تقوم بمزجه مع عصير الليمون والماء الدافئ للحصول على أكبر كمية من فوائد زيت الزيتون والليمون.