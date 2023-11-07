تراند اليوم : تعرف على الفوائد الصحية للبطاطا

البطاطا هي نوع من أنواع النباتات وقد تنتمي إلى الفصيلة الباذنجانية وأيضا تنتشر في جميع أنحاء العالم ولها قيمة غذائية كبيرة، كما أيضا تصنف في المركز الرابع من حيث الأهمية بعد الذرة والأرز والقمح.

فوائد البطاطا للجسم

لها العديد من الفوائد ومنها:

تمد الجسم بالطاقة. تساعد على خفض مستوي السكر في الدم. تعمل على تدعيم مناعة الجسم. تعمل على مكافحة مرض السرطان. تعالج أمراض فقر الدم. تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي. تعمل على تعزيز صحة القلب والشرايين . تعمل على ضبط ضغط الدم المرتفع. تمد الجسم بالطاقة. تعمل في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم. تعمل على تعزيز صحة العظام. تعمل على زيادة الوزن. تعمل على تعزيز صحة العيون والنظر.

الفيتامينات التي توجد في البطاطا

تحتوي البطاطا على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تدعيم جسم الإنسان ومن هذة الفيتامينات فيتامين A و D كما أيضا تحتوي على النياسين والريبوفلافين والثيامين وفيتامين ج ومن المعادن البوتاسيوم والحديد والفسفور.