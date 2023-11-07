تراند اليوم : أعشاب تقوي المناعة في فصل الشتاء لا تفوتك منها مشروبات ساخنة وفواكه

في فصل الشتاء نحتاج إلى تناول أعشاب تقوي المناعة في فصل الشتاء، حيث العديد من الأشخاص الذين يشكون من ضعف المناعة والإصابة بسرعة كبيرة بنزلات البرد بسبب التغيرات الجوية، لذلك يمكن تقوية الجهاز المناعي بالمداومة على تناول الأعشاب الطبيعية، وذلك لأن الأعشاب لها خصائص مميزة في منع تكون الأمراض.

أعشاب تقوي المناعة في فصل الشتاء

يفضل الكثير من الأشخاص تناول أعشاب تقوي المناعة في فصل الشتاء ، وذلك لأن ليس لها آثار جانبية، بل مفيدة للجسم بزجه عامة للصحة العامة، وبخاصة في فترات تغير حالة الطقس وتعرض الجسم للبرودة.



1- الزنجبيل

يقوم الزنجبيل بعدة أمور كما يلي:

تمنع التصاق الفيروسات في الجهاز التنفسي، وذلك يكون عن طريق دروها في تحفيز خلايا الجهاز التنفسي على إنتاج بروتين يقاوم الفيروسات.

تقلل من الاحتقان عن طريق تكوين المخاط.

تعمل كمضاد للالتهاب.

2- أوراق الزيتون

تتميز أوراق التوت بعدة فوائد عند تناولها خلال فصل الشتاء، أهم فوائدها:

تحفز الجهاز المناعي.

تعمل كمضادات قوية للفيروسات والبكتيريا.

تساهم في علاج الإنفلونز.

مشروبات ساخنة لتقوية المناعة

يوجد أكثر من مشروب عند تناوله كل يوم يساعد في تقوية الجهاز المناعي، لذا في إطار حديثنا عن أعشاب تقوي المناعة في فصل الشتاء سوف نوضحها لكم على النحو التالي:

العرقسوس

من المعروف أن خلال فصل الشتاء يكون الأشخاص ضعاف المناعة معرضون للإصابة بالحمى ونزلات البرد، لذلك فإن مشروب العرقسوس يعد واحد من أشهر المشروبات التي تساعد في تعزيز قدرة الجهاز المناعي، ويعالج مشكلة التهاب الحلق، وذلك لأن له خصائص مضادة للبكتيريا.

النيم

يساعد في حماية الجسم من الفطريات والبكتيريا، وذلك عن طريق دوره في تنقية الدم من أي سموم قد تؤثر على صحة الجهاز التنفسي، فبالتالي يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

شوربة العدس

من أهم مشروبات الشتاء تأتي شوربة العدس الأصفر، والتي تمد الجسم بالطاقة التي تعمل على الإحساس بالشبع والدفء مع برودة الجو لأنها غنية بالألياف.

كما أنها غنية بالبروتين، وفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة بالجسم.

فواكه تقوي المناعة

من المعروف أن الفواكه لها عدة فوائد للجسم، من أبرز الفوائد هو قدرتها على محاربة الفيروسات وتعزيز عمل الجهاز المناعي: