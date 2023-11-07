تراند اليوم : كيفية استرجاع الملفات المحذوفة من الكمبيوتر في خطوات بسيطة

يتعرض الكثير منا لموقف حذف ملف مهم عن طريق الخطأ سواء كان صورة أو فيديو أو أي نوع آخر من الملفات وفي هذه الحالة قد نشعر بالإحباط الشديد خاصة إذا كان الملف لا يمكن استبداله.

ولكن لا تقلق فهناك طرق عديدة لاستعادة الملفات المحذوفة من الكمبيوتر وفي هذا المقال سأعرفك على الطرق المختلفة لاستعادة الملفات المحذوفة مع شرح التفاصيل لكل طريقة.

استعادة الملفات المحذوفة من سلة المهملات

الطريقة الأولى استعادة الملفات المحذوفة من سلة المهملات قبل حذفها نهائيا وبالتالي يمكنك استعادة الملفات المحذوفة بسهولة من سلة المهملات طالما لم تقم بتفريغها بعد.

لاستعادة الملفات المحذوفة من سلة المهملات قم بالخطوات التالية:-

افتح سلة المحذوفات من خلال النقر على أيقونة سلة المحذوفات الموجودة على سطح المكتب. ابحث عن الملف الذي تريد استعادته. انقر بزر الماوس الأيمن على الملف، ثم حدد استعادة.

استعادة الملفات المحذوفة من النسخ الاحتياطية

الطريقة الثانية لاستعادة الملفات المحذوفة هي من النسخ الاحتياطية إذا كنت تقوم بعمل نسخ احتياطية لملفاتك بشكل منتظم فستتمكن من استعادتها بسهولة من النسخ الاحتياطية.

وهناك العديد من البرامج التي يمكنك استخدامها لإنشاء نسخ احتياطية من ملفات وهذه البرامج هي:

Windows Backup

Macrium Reflect

Acronis True Image

لاستعادة الملفات المحذوفة من النسخ الاحتياطية اتبع الخطوات التالية:

افتح البرنامج الذي تستخدمه لإنشاء النسخ الاحتياطية. حدد النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على الملفات التي تريد استعادته. استرجع الملفات من النسخ الاحتياطي. استخدام برامج استعادة الملفات.

الطريقة الثالثة لاستعادة الملفات المحذوفة هي استخدام برامج استعادة الملفات هذه البرامج مصممة خصيصا لاستعادة الملفات المحذوفة حتى إذا تم حذفها نهائيا.

وهناك العديد من برامج استعادة الملفات المتاحة ومن أشهرها:

EaseUS Data Recovery Wizard

Recuva

Wondershare Recoverit

لاستعادة الملفات المحذوفة باستخدام برنامج استعادة الملفات اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتثبيت برنامج استعادة الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. افتح البرنامج وابدأ عملية المسح.

3. حدد الملفات التي تريد استعادته.

4. استرجع الملفات من البرنامج.

نصائح لاستعادة الملفات المحذوفة