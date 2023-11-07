تراند اليوم : للطقس البارد.. 5 مشروبات شتوية للحفاظ على رطوبة جسمك وصحتك

خلال فصل الشتاء، يعتبر الجفاف مشكلة شائعة، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل مثل جفاف الجلد والدوار والعديد من المشاكل الصحية الأخرى، وبما أن الجسم يعاني من العطش بشكل أقل خلال فصل الشتاء، ينصح بعدم الاعتماد فقط على العطش لتحديد موعد استهلاك الماء، حتى عندما لا يشير جسمك إلى الحاجة إلى الماء، يجب عليك شرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم، لا تكثر من تناول المشروبات المحلاة صناعيًا والكحول، فيما يلي بعض مشروبات شتوية صحية ومرطبة للحفاظ على مستويات تناول السوائل لديك تحت السيطرة.

مشروبات شتوية

5 مشروبات مرطبة لفصل الشتاء

شاي الأعشاب

يعتبر شاي الأعشاب طريقة جيدة لمكافحة الجفاف لأنه خالي من الكافيين، أحد أنواع الشاي هذه هو شاي البابونج، والذي يمكنك تجربته، فهو مصنوع من زهرة البابونج ويستخدم لعلاج مجموعة واسعة من المشاكل الصحية.

إنه شاي طبيعي عضوي مصنوع بدون مواد حافظة، يساعد على تخفيف تشنجات العضلات، ويعالج اضطرابات النوم، بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أنه يهدئ القلق، ويتخلص من الغازات، ويحسن عملية الهضم، ويقلل من تشنجات الدورة الشهرية، ويعزز الاسترخاء.

حليب الكركم

يعد الحليب الذهبي أو حليب الكركم من المشروبات الرائعة التي يمكنك تناولها قبل الليل، من خلال الحفاظ على دفء الجسم، يمكن أن يساعد هذا اللاتيه الأصفر في النوم المريح ويجعلك تشعر بالسعادة حتى في أبرد الظروف.

كما أن لديها خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات، وعلى الرغم من أن العناصر الغذائية والصفات العلاجية للكركم لا يمكنها ترطيب الجسم بشكل مباشر، إلا أنها يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العامة، لكن تذكر أن الحليب مرطب.

عصير أخضر

يمكن زيادة كمية الألياف اليومية عن طريق خلط الخضار والخضراوات ذات الأوراق الخضر المختلفة، حيث أنها تحتوي على الكثير من المعادن الهامة والفيتامينات ومضادات الأكسدة، من أجل امتصاص المستوى المناسب من الماء والحفاظ عليه، يحتاج جسمنا أيضًا إلى مزيج من الماء والإلكتروليتات والألياف.

الخضر لديها كل واحدة من هذه الصفات، ولذلك، فإن العصير الأخضر ليس فقط وسيلة رائعة لتعزيز صحتك ولكنه قد يزيد أيضًا من مستويات الترطيب، كما أنه يساعد على تحسين صحة الجلد في فصل الشتاء.

مشروب الزنجبيل

عندما يتعلق الأمر بالزنجبيل، هناك العديد من المزايا، يمكن أن يساعدك على التحكم في ضغط الدم والوزن وسكر الدم وحتى الخصائص المسببة للسرطان، ويمكنه أيضًا تخفيف دوار الحركة.

يعد شرب ماء الزنجبيل أو شاي الزنجبيل طريقة رائعة لتعزيز مستوى الترطيب لديك ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك على البقاء دافئًا أثناء الطقس البارد وتقليل آلام الجسم، وهو أمر شائع خلال هذا الوقت.

الشوربات الساخنة

خلال فصل الشتاء، يمكن أن يكون شرب الحساء الساخن أمرًا ممتعًا، ويمكن صنعها بسهولة عن طريق غلي الخضار في الماء، باستخدام البطاطس والجزر واللفت والبازلاء والطماطم وغيرها من الخضروات.

يمكنك صنع حساء الخضار المختلط، يمكنك تحضير حساء السبانخ أيضًا للبقاء رطبًا، حاول إضافة الفطر أيضًا إلى الحساء الخاص بك لأنه يمكن أن يعزز عملية الهضم.