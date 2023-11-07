تراند اليوم : للسعوديين.. وزارة الدفاع تعلن بدء التقديم على الوظائف الشاغرة للرجال والنساء لعام 1445

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عبر منصة إكس توتير سابقاً المتمثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك عن بدء التقديم علي وظائف شاغرة للرجال والنساء من رتبة رقيب وحتى جندي بمختلف التخصصات. المؤهلات المستهدفة لوظائف وزارة الدفاع 1445 هم من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة وما يعادلها. شروط القبول في الوظائف العسكرية اشترطت وزارة الدفاع السعودية على المتقدمين لتلك الوظائف العسكرية هذه الاشتراطات التي جاءت على النحو التالي: أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف الدراسة أو العمل أو الإجازة خارج المملكة، ويرفق ما يثبت ذلك ولا يحمل جنسية أو جواز البلد الذي ولد فيه.

أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة أو بحد شرعي.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم انتظام نهاري تخصص علوم طبيعية فقط بالإضافة لحملة البكالوريوس وحملة الدبلومات مطابقة للتخصص المطلوب للوظيفة العسكرية المتقدم إليها.

أن يكون قد اجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والاختبار التحريري.

أن يكون المتقدم / المتقدمة غير متزوج من جنسيات أخرى غير الجنسية السعودية.

أن يتناسب طوله مع وزنه يجب أن يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كجم والحد الأعلى 188 سم – 95 كجم.

أن يكون لائقا طبيا.

ألا يكون المتقدم موظفا / موظفة حكوميا. موعد التقديم في وظائف وزارة الدفاع 1445 أكدت وزارة الدفاع أن التقديم ستبدأ الأحد الخامس من شهر نوفمبر 2023 ميلادي الموافق 21 ربيع الأخر 1445 هجري وينتهي يوم الخميس 25 ربيع الأخر لعام 1445 هـ أي أنه سيستمر التقديم لمدة خمسة أيام فقط. رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1445 دعت وزارة الدفاع المتقدمين لتلك الوظائف الدخول من هنا عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك. خطوات التقديم لوظائف وزارة الدفاع أدخل على الموقع الرسمي الخاص أبشر توظيف الذي عملت وزارة الدفاع على توفيره من أجل التقديم على الوظائف التي تعلنها وتطرحها من هنا. انقر على زر الوظائف الشاغرة الظاهرة أمامك على الشاشة. اختيار الوظيفة المناسبة والخاصة بوزارة الدفاع السعودية. اضغط على زر التقديم الآن. أملئ البيانات المطلوبة لتقديم في المكان المحدد. أرفق المستندات المطلوبة في المكان الظاهر أمامك على الشاشة. انقر على تقديم الطلب.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : للسعوديين.. وزارة الدفاع تعلن بدء التقديم على الوظائف الشاغرة للرجال والنساء لعام 1445 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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