تراند اليوم : استرداد حساب جيميل المنسي بثلاث خطوات مختلفة

يعد حساب جيميل أحد أكثر حسابات البريد الإلكتروني استعمالا بين الناس لأنه يستخدم من قبل ملايين من المستخدمين سواء في العمل أو معاملات الشخصية، حيث يستخدم لتسجيل الدخول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية، كما أنه يستخدم لاستقبال الرسائل الإلكترونية الهامة، ولكن قد يواجه بعض المستخدمين مشكلة في الوصول إلى حساباتهم إما بسبب نسيان كلمة المرور أو بسبب اختراق الحساب.

في حالة نسيان كلمة المرور يمكن للمستخدمين استعادة حساباتهم عن طريق إعادة ضبط كلمة المرور بينما في حالة اختراق الحساب يمكن للمستخدمين استعادة حساباتهم عن طريق الاتصال بدعم Google.

استعادة حساب جيميل عن طريق إعادة ضبط كلمة المرور

يمكن للمستخدمين استعادة حساباتهم عن طريق إعادة ضبط كلمة المرور باتباع الخطوات التالية.

انتقل إلى موقع Gmail الإلكتروني. انقر على هل نسيت كلمة المرور. ادخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. انقر على متابعة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعادة ضبط كلمة المرور.

استعادة حساب جيميل عن طريق الاتصال بدعم Google

في حالة اختراق حسابك، يمكنك التواصل مع دعم Google للحصول على المساعدة. يرجى تقديم المعلومات التالية إلى دعم Google.

عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

اسمك الكامل.

تاريخ إنشاء الحساب.

معلومات إضافية عن الحساب، مثل رقم الهاتف المرتبط بالحساب أو آخر عمليات تسجيل الدخول.

سيقوم دعم Google بمراجعة المعلومات التي قدمتها وإذا تم التحقق من ملكيتك للحساب سيساعدك هذا في استرجاع حسابك الشخصي.

استعادة حساب جيميل عن طريق الاسم

لا يمكن استعادة حساب جيميل عن طريق الاسم فقط. يتطلب استعادة حساب جيميل إما معرفة كلمة المرور الحالية أو تقديم معلومات إضافية تثبت ملكيتك للحساب.

ويمكن أن يكون الاسم مفيدًا في استعادة حساب جيميل إذا كنت تواجه صعوبة في تذكر كلمة المرور الخاصة بك. عند محاولة إعادة ضبط كلمة المرور سيطلب منك Google إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك واسم المستخدم إذا كنت تعرف اسم المستخدم الخاص بك فيمكنك استخدامه لتحديد حسابك بشكل صحيح.

نصائح لمنع اختراق حساب جيميل

فيما يلي بعض النصائح لمنع اختراق حساب جيميل.