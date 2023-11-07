تراند اليوم : طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بخلطة جبارة

القرنبيط أو ما يسمى بالزهرة أو القنبيط ظهر في البداية في جزيرة قبرص ثم انتقل إلى مصر وسوريا وسائر البلدان العربية والأجنبية، له فوائد صحية لجسم الإنسان، فهو من الخضروات الغنية بالعناصر المهمة لصحة الإنسان بشكل كبير، هناك طرق مختلفة لتحضير القرنبيط مسلوق ومشوي ومخلل ومقلي، واليوم سنتعرف على طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش الصحي اللذيذ بخلطة جبارة.

مقادير عمل القرنبيط المقرمش

زهرة واحدة كاملة من القرنبيط وبحسب حجمها يختلف المقادير فإذا كانت كبيرة فالتزمي بالمقادير الأتية:

ماء للسلق. كوب وربع من اللبن. قرن فلفل حامي. ملح وكمون. الخلطة الجبارة للقرنبيط ذو الحجم الكبير تتكون من ٢ كوب دقيق / كوب لبن / ٢ معلقه كبيرة نشا / معلقه صغيره بكينج بودر / خمسة بيضات / معلقه خل كبيرة / ملعقة ملح وكمون وكزبره ناشفة والشطة حسب الرغبة وكركم. حزمة كزبرة. حزمة شبت. زيت للقلي. فصان من الثوم المفروم.

طريقة تخضير القرنبيط المقلي المقرمش

تغسل زهرة القرنبيط جيدا بالماء الجاري وتقطع إلى قطع متوسطة الحجم.

تسلق في ماء مغلي مع إضافة ربع كوب لبن لما له فائدة لمرضى القولون ويحافظ على اللون الأبيض لقطع القرنبيط، وقرن فلفل الحامي لإعطاء القرنبيط رائحة حلوة، وملعقة صغيرة من الكمون والملح، لمدة خمس دقائق لا تتخطيها للحفاظ على قوم القرنبيط ويتم الاختبار بواسطة شوكة وتترك تبرد.

في وعاء عميق واسع اخلطي البيض جيدا ثم اضيفي كوب اللبن وملعقة كبيرة من الخل الأبيض والدقيق والشطة، والكزبرة، والكمون والملح والنشا والبيج بودر.

افرمي الثوم واضفي له نصف مقدار الخضرة المفرومة (شبت والكزبرة) وقليل من الملح وتدقق المكونات بواسطة هون أو مطحنه وتوضع على الخليط السابق وهذه الخطوة مهمة حتى تعطي الزيوت العطرة لشبت والكزبرة رائجة حلوة وسر المقرمش للقرنبيط تجعلك تعشقين القرنبيط.

قلبي الخليط جيدا حتى يصبح قوامه متماسكا أو كريمي.

تغمس القرنبيط في الخلطة الجبارة وأغطيه جيدا. ثم يتم قليه في الزيت الساخن في مقلاة على النار المتوسطة الحرارة، مع التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي.

يوضع القرنبيط المقلي المقرمش على ورق ماص للزيت الزائد.

في طبق التقديم رصي ثمرات القرنبيط الذهبية وزينيها بالخضار المفروم.