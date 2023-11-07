تراند اليوم : استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من هاتفك الذكي

الصور والفيديوهات هي من أهم الذكريات التي نحتفظ بها على هواتفنا الذكية، فمهما مرت السنين تبقى هذه اللحظات محفورة في ذاكرتنا. لكن ماذا لو فقدنا هذه الصور والفيديوهات.

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى فقدان الصور والفيديوهات من الهواتف الذكية مثل حذفها عن طريق الخطأ أو تلف الهاتف في هذه الحالات قد يكون من الممكن استعادة الصور والفيديوهات المحذوفة، وذلك بواسطة اتباع بعض الخطوات البسيطة.

كيفية استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الاندرويد

يوجد طريقتان أساسيتان لاستعادة الصور والفيديوهات المحذوفة من الاندرويد:

استعادة الصور والفيديوهات من سلة المهملات تحتوي معظم أجهزة الاندرويد على سلة مهملات يتم فيها تخزين الصور والفيديوهات المحذوفة لمدة 30 يومًا قبل حذفها نهائيا.

لاستعادة الصور والفيديوهات من سلة المهملات، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق المعرض على هاتفك الاندرويد. اضغط على رمز سلة المهملات في الزاوية العلوية اليمنى. اضغط مع الاستمرار على الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد استعادتها. اضغط على استعادة.

استعادة الصور والفيديوهات باستخدام برنامج استعادة البيانات

إذا لم تكن الصور والفيديوهات المحذوفة موجودة في سلة المهملات، يمكنك محاولة استعادتها باستخدام برنامج استعادة البيانات هناك العديد من البرامج المتاحة لهذه المهمة مثل:-

EaseUS MobiSaver for Android

Tenorshare UltData for Android

Wondershare Dr.Fone for Android

لاستعادة الصور والفيديوهات باستخدام برنامج استعادة البيانات، اتبع الخطوات التالية:-

قم بتنزيل وتثبيت برنامج استعادة البيانات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وصل هاتفك الاندرويد بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستعادة الصور والفيديوهات المحذوفة.

كيفية استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الايفون

يوجد طريقتان أساسيتان لاستعادة الصور والفيديوهات المحذوفة من الايفون:

استعادة الصور والفيديوهات من iCloud إذا كنت قد احتفظت بنسخة احتياطية من الصور والفيديوهات الخاصة بك على iCloud، يمكنك استعادتها من هناك.

لاستعادة الصور والفيديوهات من iCloud، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع iCloud الإلكتروني وادخل Apple ID وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر على الصور.

انقر على مكتبة الصور.

انتقل إلى الألبوم المحذوف مؤخرًا.

حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد استعادتها.

انقر على استعادة.

استعادة الصور والفيديوهات باستخدام برنامج استعادة البيانات

إذا لم تكن الصور والفيديوهات المحذوفة موجودة في iCloud فيمكنك محاولة استعادتها باستخدام برنامج استعادة البيانات.

هناك العديد من البرامج المتاحة لهذه المهمة مثل:

iMyFone D-Back

EaseUS MobiSaver for iOS

Tenorshare UltData for iOS

لاستعادة الصور والفيديوهات باستخدام برنامج استعادة البيانات، اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل وتثبيت برنامج استعادة البيانات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل هاتفك الايفون بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل الخاص به. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستعادة الصور والفيديوهات المحذوفة.

نصائح لتجنب فقدان الصور والفيديوهات

هناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لتجنب فقدان الصور والفيديوهات من هاتفك الذكي مثل: