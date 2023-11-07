تراند اليوم : كيفية الحصول على معلومات عن صورك وكل ما يحيط بك سواء اندرويد او ايفون

أصبح التقاط الصور أمرا منطقيا في حياتنا اليومية نلتقط صورا لذكرياتنا ولأصدقائنا ولاعائلتنا وحتى لأشياء نمر بها في يومنا ولكن ماذا لو أردنا معرفة المزيد عن صورنا؟ وماذا لو أردنا معرفة ما هو الشيء الذي التقطناه أو مكان التقاطه أو حتى ما يقوله النص الموجود في الصورة؟
سأشرح لك اليوم كيفية الحصول على معلومات عن صورك وكل ما يحيط بك، سواء كنت تستخدم هاتفا يعمل بنظام التشغيل Android أو iOS.
الحصول على معلومات عن صورك على Android
على أجهزة Android يمكنك استخدام تطبيق صور Google للحصول على معلومات عن صورك. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية.
- افتح تطبيق صور Google.
- حدد الصورة التي تريد الحصول على معلومات عنها.
- انقر على رمز عدسة Google في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
- سيعرض تطبيق عدسة Google معلومات حول الصورة، بما في ذلك اسم الكائن أو المكان الذي تم التقاط الصورة فيه.
- معلومات حول النص الموجود في الصورة.
- روابط إلى مواقع الويب ذات الصلة بالصورة.
هناك العديد من التطبيقات والأدوات المتاحة لتحليل الصور على الاندرويد ومنها.
- Google Lens
- ImageAI
- Vision AI
- DeepFace
- Face++
كيفية الحصول على معلومات عن صورك على iPhone
على أجهزة iPhone يمكنك استخدام تطبيق صور للحصول على معلومات عن صورك اتبع الخطوات التالية.
- افتح تطبيق صور على جهازك.
- حدد الصورة التي تريد الحصول على معلومات عنها.
- انقر على رمز عدسة Google في أسفل الشاشة.
- سيعرض لك تطبيق عدسة Google معلومات حول الصورة مثل نوع الصورة او صورة شخصية.
- مكان التقاط الصورة.
- الأشياء الموجودة في الصورة.
هناك العديد من التطبيقات والأدوات المتاحة لتحليل الصور على الايفون ومنها.
- Google Lens
- Vision AI
- DeepFace
- Face++
- NeuralCam
للحصول على معلومات عن صورك
- يمكنك استخدام تطبيق Google Photos للحصول على معلومات حول صورك، مثل علامات التعريف وتاريخ الالتقاط والموقع.
- PicsArt يمكنك استخدام هذا تطبيق لتحديد الصور وترجمتها وإضافة ملصقات وتعديل الصور الأخرى.
- Visage يمكنك استخدام هذا تطبيق لإنشاء رسومات توضيحية لوجوه الأشخاص الموجودين في الصورة.
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