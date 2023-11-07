تراند اليوم : إطلاق سماعات EDIFIER ZERO X TWS اللاسلكية الذكية بتصميم متقدم للراحة

قدمت شركة Edifier زوجًا جديدًا من سماعات الأذن اللاسلكية في الصين، وهي سماعات Edifier Zero X، بسعر 199 يوان صيني، وهو ما يعادل حوالي 27 دولار أمريكي، يبدو أن هذه السماعات هي بديل جيد لسماعات أبل AirPods الجيل الثالث، تشتمل Zero X على تصميم شبه داخل الأذن مشابه لسماعات أبل AirPods الأحدث غير الاحترافية، على الرغم من أن هذا التصميم لا يوفر عزلًا للضوضاء السلبي، إلا أنه خيار جيد بالتأكيد لأولئك الذين يجدون السماعات داخل الأذن غير مريحة، في الواقع، تولي Edifier الكثير من الاهتمام للراحة في السماعات الجديدة. Edifier Zero X TWS الميزات الرئيسية لسماعات Edifier Zero X كما ذكر سابقًا، تعتمد سماعات Edifier Zero X بشكل كبير على الراحة.

تأتي هذه السماعات بتصميم نصف في الأذن، ويبلغ وزن كل سماعة 3.5 جرام فقط، حتى منطقة المشغل في السماعات لديها شكل مريح، مما يجعلها مريحة طوال اليوم.

الجزء العظيم هو أن سماعات Zero X توفر أداء بطارية رائعًا، حيث يمكن للسماعات أن تدوم لمدة 7 ساعات ببطارية مشحونة بالكامل، ومع حافظة الشحن، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 28 ساعة من وقت التشغيل، مما يجعل السماعات تتمتع بمكانة سهلة في الخيارات المتقدمة في السوق.

فيما يتعلق بالصوت، تحتوي سماعات Edifier Zero X على مشغلات غشاء PET قطرها 13 مم، مما تقدم صوتًا متوازنًا وغنيًا بالتفاصيل.

قامت Edifier بتعزيز الإخراج الصوتي بمزيد من التفاصيل عن طريق دمج هيكل موجة صوتية عكسية، يعزز هذا الهيكل التفاصيل الموجودة في الباس، ويمكن أيضًا تقليل مستوى التشويش.

فيما يتعلق بالاتصال، تأتي سماعات الأذن اللاسلكية Zero X مع تقنية البلوتوث 5.3، إنها المعيار الرائد لحلول الصوت اللاسلكية، لذا، يمكنك توقع تشغيل صوت سلس . تتميز سماعات Edifier Zero X بالعديد من الميزات المريحة ، على سبيل المثال، تحتوي على تحكم لمسي بديهي، كما تتميز السماعات بتصنيف IP54، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأنشطة الخارجية.

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