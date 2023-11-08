تراند اليوم : منها الماء والكمون والليمون.. أفضل مشروبات على الريق لحرق دهون البطن

تراكم الدهون في المناطق العنيدة أكثر ما يؤرق الأشخاص الباحثين عن الوزن المثالي، لذا يمكن الاستعانة بمجموعة من مشروبات على الريق لحرق دهون البطن، ولكن ذلك لن يفي بالغرض إذا لم تتحقق الشروط الرئيسية للحصول على جسم متناسق، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر ممارسة الرياضية يوميًا بشكل منتظم، تغير أسلوب الغذاء وإدخال عناصر أكثر صحية وتساهم في حرق الدهون، كما تعتبر دهون البطن من الدهون العنيدة.

مشروبات على الريق لحرق دهون البطن

تعمل بعض مشروبات على الريق لحرق دهون البطن على تحسين التمثيل الغذائي، كما أن تناول كمية كافية من الماء أو السوائل بشكل عام في معدل 3.7 لتر يوميًا للرجال و2.7 لتر للنساء يساهم في تحسين عملية هضم الطعام وامتصاص المعادن المفيدة وتوزيعها على الجسم وبالتالي تقليل الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

أما عن المشروبات الأخرى لحرق دهون البطن نذكر منها:

على رأس القائمة الماء مع الليمون على الريق، له دور رائع في تعزيز عملية الهضم وذلك لاحتوائه على حمض الستريك ومن فوائده المساهمة الفعالة في عملية تكسير وهضم الطعام.

أما عن الاستمرارية في تناوله يمنع الجسم الترطيب الذي يحتاجه على مدار اليوم.

ومن المشروبات الساحرة أيضًا والفعالة في حرق الدهون هو مشروب الكمون الصحي، ومن أبرز فوائده خفض الكوليسترول الضار في الجسم.

أفضل مشروب لحرق دهون البطن قبل النوم

يمكن بجانب ممارسة التمارين الرياضية والمهام اليومية التي بطبيعة الحال أثناء قيامك بها تخسر العديد من السعرات الحرارية، عليك تناول مشروبات ترفع من معدل حرق الدهون خصوصًا في منطقة البطن والأرداف:

أبرزها شاي القرفة الذي ينقي الجسم من السموم.

تناول كوبًا من الحليب قبل النوم، والذي يقوم بإصلاح وتجديد العضلات.

وشاي البابونج له فوائده أيضًا في التخلص من تراكم الدهون من خلال التحكم في مستويات السكر في الدم.

مشروب لحرق الدهون في ثلاث أيام

يمكن تنفيذ خلطة بسيطة والاستمرار عليها لمدة 3 أيام وهي تعتبر من أهم مشروبات على الريق لحرق دهون البطن، وهي عبارة عن: