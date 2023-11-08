تراند اليوم : مباراة كرة قدم تستمر لفترة قياسية (5 ساعات) والسبب؟

في واقعة غريبة، استمرت مباراة كرة قدم في الدوري الأوكراني الممتاز لمدة 5 ساعات، وذلك بسبب توقفها مرات عدة بسبب إنذارات بغارات جوية روسية،وجاء الفوز في المباراة لفريق دنيبرو-1 على إف سي أوليكساندريا بنتيجة 1-0، في مدينة دنيبرو، التي تستهدفها الضربات الروسية منذ بداية الحرب.

واضطر اللاعبون إلى مغادرة الملعب مرات عدة بسبب خطر الغارات الجوية الروسية، مما أدى إلى تأخير المباراة بشكل كبير، وذكر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في بيان أن المباراة “توقفت مرات عدة بسبب الإنذارات الجوية، لكنها انتهت رغم ذلك”.

وقال موقع “سبورت يو أيه” الرياضي الأوكراني إن المباراة “استغرقت قرابة خمس ساعات”، مشيراً إلى أنها كانت أطول مباراة كرة قدم في تاريخ الدوري الأوكراني الممتاز.

وقال مدافع دنيبرو إدوارد سارابيي إن “هذه المباراة الأولى التي تستمر لهذه المدة الطويلة، أردت إنهاء المباراة”.

ورغم الحرب، تقيم أوكرانيا موسمها المحلي لكرة القدم، لكن المباريات تقام بدون جماهير لأسباب أمنية.