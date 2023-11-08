تراند اليوم : هل سمعت عن مشروب الفحم المنشط للتخلص من السموم؟ إليك ما يقول خبير تغذية

أصبحت إزالة السموم أكثر شيوعًا في مجال اللياقة البدنية والصحة ولجميع الأسباب الصحيحة، إنه يعزز صحتك عن طريق تطهير نظامك من جميع السموم، والتخلص من السموم عن طريق مشروب الفحم المنشط، هو إحدى الطرق التي يتم القيام بها منذ فترة حتى الآن، فهل تعرف ما هو وكيف يعمل؟ دعونا معرفة ما إذا كانت آمنة بالنسبة لك أم لا.

مشروب الفحم المنشط

أصبحت إزالة السموم من الجسم باستخدام الفحم المنشط اتجاهًا مؤخرًا، قليل من الناس يدركون أن الفحم فعّال فقط في التخلص من سموم معينة في مواقف محددة، ويختار العديد من الأفراد إجراءات إزالة السموم المعتمدة على الفحم لإزالة السموم من الجسم، لذلك، من الضروري فهم الشروط التي يجب أن تفكر فيها للحصول على هذا العلاج.

ديبتي لوكشابا، كبير المستشارين وأخصائي التغذية، بمستشفى الأمومة، إنديراناجار، بنغالورو ، ماذا يقول في هذا الصدد؟

ما هو التخلص من السموم بـ مشروب الفحم المنشط؟

يستخدم الأطباء الفحم المنشط لعلاج المرضى الذين ربما تناولوا سمًا محددًا، حيث يرتبط السم بالفحم المنشط في الجهاز الهضمي العلوي، مما يمنع امتصاصه من قبل الأمعاء ويسبب ضررًا أكبر، ويقول لوكشابا: “يأتي الفحم من حرق المواد الغنية بالكربون، مثل الخشب، لإنتاج مادة سوداء دقيقة يتم معالجتها فيما بعد من قبل الشركات المصنعة لجعلها أكثر مسامية، لذلك، يمكن أن يرتبط بسهولة مع المواد الأخرى، وهذا ما يجعل الفحم نشطًا.

5 فوائد لاستخدام مشروب الفحم المنشط للتخلص من السموم

علاج السموم في حالات الطوارئ

لفترة طويلة جدًا، تم استخدام الفحم كعلاج فوري مضاد للسموم. يمكن أن يرتبط بسرعة بمجموعة واسعة من الأدوية، ومن خلال امتصاص المواد الأكثر خطورة من الجهاز الهضمي، يمكن أن يقلل من تأثير معظم العوامل السامة.

يحسن وظائف الكلى

من خلال خفض عدد السموم التي يتعين على الكلى تصفيتها، يمكن أن يساعد التخلص من السموم بالفحم في تحسين وظائف الكلى، وهو أمر مهم لعملية إزالة السموم ، تذكر أن تتحدث مع طبيبك إذا كان لديك مشاكل في الكلى.

يخفض مستويات الكولسترول

ومن المعروف أيضًا أن الفحم المنشط يقلل من كمية الكوليسترول السيئ في جسمك، وبالتالي، فهو يخفض أيضًا مستويات الكوليسترول، التخلص من السموم بالفحم أفضل لصحة القلب أيضًا، يمكنك محاولة دمج مسحوق الفحم في المخبوزات أو العصائر.

رائع للبشرة

يمكن للفحم المنشط أن يفيد بشرتك بعدة طرق بسبب قدرته على إزالة السموم والبكتيريا من الجسم، كما يمكن أن يساعد في تنظيف بشرتك وإزالة خلايا الجلد الميتة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه علاج الجروح والالتهابات وكذلك علاج حب الشباب أو البثور .

الاستخدامات المنزلية

للفحم المنشط العديد من الاستخدامات المنزلية الشائعة مثل تقليل الغازات وتقليل الإسهال وتنقية المياه، بالإضافة إلى ذلك، وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة ميشيغان أن خلطه بالفحم المنشط قد يوفر الراحة من الغازات.

الآثار الجانبية للفحم المنشط

يعتبر استخدام الفحم المنشط آمنًا في معظم الحالات ويعاني من ردود فعل سلبية لأنه أمر غير شائع تمامًا، على الرغم من ذلك، قد يسبب بعض الآثار الجانبية غير السارة مثل القيء خاصة إذا كنت قد تناولت السوربيتول معه بأي شكل من الأشكال، وفي بعض الحالات النادرة جدًا، تم ربط استهلاك الفحم بانسداد الأمعاء وقد تكون أكثر عرضة للخطر إذا كنت تعاني من اضطرابات حركية الأمعاء.