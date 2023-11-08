تراند اليوم : إطلاق دراجة Velocifero Race-X الكهربائية الجديدة.. أكثر من 100 ميل من المدى وأنماط ركوب متعددة

شهد قطاع الدراجات النارية، خاصة مع ظهور المركبات الكهربائية، طفرة كبيرة في الابتكار، ومن بين أحدث الدراجات التي دخلت عالم الدراجات الكهربائية هي Velocifero Race-X Scrambler، تمثل هذه الدراجة نهجًا جديدًا للتنقل الكهربائي، حيث تجمع بين الإثارة في الركوب والعملية اللازمة للاستخدام اليومي، إنها آلة لا تقتصر على نقل الراكب من نقطة أ إلى نقطة ب، بل إنها تعِد بتجربة تلبي كل من القلب والعقل.

Velocifero Race-X

سرعة شحن تصل إلى 100% في 2.5 ساعة

تم تقديم Velocifero Race-X في معرض EICMA 2023، وهي دراجة متوسطة الحجم تتميز بتوازنها الرائع، لا تركز فقط على الأداء الخام أو قدرات التنقل الأساسية، بل تقدم حزمة متوازنة.

مع محرك كهربائي متواضع بقوة 5 كيلو وات (6.7 حصان)، قد يبدو أنها تفتقر إلى القوة على الورق، ولكن في الواقع، فهي تتفوق على وزنها بفضل طبيعتها العزمية وتقديمها الفوري للقوة.

مدى يزيد عن 100 ميل بشحنة واحدة

يمكن شحن بطارية Velocifero Race-X بسعة 6.48 كيلو وات ساعة بالكامل في 2.5 ساعة فقط، وتوفر مدىً مثيرًا للإعجاب يزيد عن 100 ميل بشحنة واحدة، وهذا يجعل Race-X خيارًا مناسبًا لكل من التنقل اليومي والرحلات النشطة في عطلة نهاية الأسبوع، ويضمن تضمين أوضاع ركوب متعددة مثل P، Eco، Sport، و + Sport أن يتمكن الدراجون من تكييف تجربتهم حسب ظروف الطريق أو مزاجهم.

تصميم عصري وبسيط

تصميم الدراجة Velocifero Race-X الكهربائية، عصري ولكنه بسيط، يتميز بشوكة أمامية مقلوبة ومخمد صدمات خلفي واحد، والعجلات عبارة عن زوج فريد من 17 بوصة في الأمام و 15 بوصة في الخلف، مزودة بإطار 160/60، مما يساهم في موقفها المميز.

ويجعلها حجمها الأصغر وقوتها المتدرجة خيارًا مثاليًا للدراجين الذين لا يقل عمرهم عن 16 عامًا، مما يعزز الإدماج في مجتمع الدراجات الكهربائية.

خطوة نحو المستقبل

في حين أن إنتاج الدراجة في الصين قد يثير حفيظة البعض، إلا أنه يتحدث عن رواية أوسع عن العولمة والسعي إلى تحقيق التوازن بين التكلفة والابتكار، مع تطور صناعة الدراجات النارية الكهربائية، فإن الدراجات مثل Velocifero Race-X هي التي تضع الوتيرة لمستقبل يمكن فيه للترفيه والوظيفة، التعايش على عجلتين.