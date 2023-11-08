تراند اليوم : بدأت Instagram في اختبار خيار إيقاف تشغيل إشعارات القراءة في الرسائل المباشرة

في الوقت الذي يصل فيه Instagram إلى مليون اشتراك مدفوع ويعرض ميزات جديدة لمنشئي المحتوى، فإن المنصة الشعبية لا تكتفي بالجلوس عندما يتعلق الأمر بتقديم خدمة للمستخدمين اليوميين، في التحديث الأخير، أعلنت الشركة أنها تقوم بإجراء تعديل بسيط يمكن أن يمضي شوطًا طويلاً عندما يتعلق الأمر بالخصوصية – إشعارات القراءة غير المرئية.

خيار إيقاف تشغيل إشعارات القراءة في الرسائل المباشرة في Instagram

شارك مارك زوكربيرج وآدم موسيري، الثنائي الديناميكي الذي يرأس Meta و Instagram على التوالي، في قنوات البث الخاصة بهم على انستغرام اليوم أن الاختبار قد بدأ على ميزة تسمح للناس بإيقاف تشغيل إيصالات القراءة في الرسائل المباشرة، تعد هذه إضافة مهمة لأولئك الذين يهتمون بالخصوصية والأمان.

وأضاف زوكربيرج إلى ذلك “إذا كنت من الأشخاص الذين يتركون الناس على قراءة: فقد حان يومك، نحن نختبر القدرة على إيقاف تشغيل إيصالات القراءة في رسائل Instagram المباشرة.” بمجرد توفرها، يمكن تشغيل الميزة من إعدادات الخصوصية على انستقرام ، على الرغم من أن قوائم التطبيق في حالته الحالية لا تتطابق مع ما هو موجود في لقطة الشاشة التي شاركها موسيري، مما يشير إلى أن إعادة هيكلة القائمة قد تكون قيد التنفيذ أيضًا.

تتبع هذه الميزة أيضًا شائعة تفيد باحتمال طرح ميزة خصوصية أخرى تخفي منشوراتك عن الجميع باستثناء أولئك الذين هم جزء من دائرة أصدقائك المقربين، تم تخصيص هذا النوع من قيود الجمهور تقليديًا لمشاركة المنشورات أو البكرات، ولكن قد يصبح الآن متاحًا أيضًا عند نشر قصص انستجرام الخاصة بك أيضًا.

بالطبع، تعد الخصوصية مهمة في جميع منصات التواصل الاجتماعي، ولكنها مهمة بشكل خاص على انستا، حيث يشارك المستخدمون الكثير من المعلومات الشخصية، مثل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم وعائلاتهم وأصدقائهم وحياتهم اليومية، لذلك، من المؤكد أنه أمر إيجابي أن نرى Instagram تستمر في طرح المزيد من ضوابط الخصوصية حتى يتمكن المستخدمون من حماية أنفسهم وفقًا لذلك واستخدام المنصة بأمان.