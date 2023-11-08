تراند اليوم : رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول| ومفاجأة سارَّة للمشتركين تصل لـ 2 مليون دولار

54 فؤاد سمير فؤاد خليل 2023-09-23 جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية $5,000 55 نجاة احمد حسن 2023-09-29 الحلم $100,000 56 سالم جاسم الجاسر 2023-09-30 جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية $5,000 57 أكثم أحمد عبدالكريم 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 58 فواز سليمان المحمدي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 59 بكر محمد حمود 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 60 رباب علي محمد 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 61 سعد سعيد العسيري 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 62 ياسر السيد الأباصيري 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 63 ابراهيم جعفر حمزة 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 64 محمد تمام صديق 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 65 ابراهيم جابر الحارثي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 66 أماني خالد البدر 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 67 أحمد محمد العجمي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 68 محمود حلمي الحناوي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 69 سليمان ابراهيم الراشد 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 70 محمد العطوي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 71 وائل فواز الزهراني 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 72 وضحى محمود أبوبهير 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 73 عبد العزيز مبارك القحطاني 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 74 محمد عبدالرحمن 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 75 وائل حسين الثقفي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 76 جواس الله نافكي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 77 سامي باسم وشاح 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 78 عبدالله عمر باشان 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 79 محمد عبدالقادر همال 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 80 محمد المكي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 81 كريم مصطفى عمر 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $1000 82 لينا أكتا 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 83 ياسر عبد العال أحمد 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 84 موسى محمد أحمد 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 85 نايف الغامدي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 86 حنان سالم 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 87 صالح عبدالرحمن الطنيجي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 88 حمزة عبدالله العامري 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 89 محمد احمد ابراهيم 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 90 ايمان محمد باوزير 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 91 علي محسن علي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 92 محمد عبدالله حسين 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 93 محمد خلدون الباديلي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 94 أحمد سعيد أحمد 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 95 عبدالله محمد القرني 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 96 جمال محمد صبحي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 97 شريف السعيد عز 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 98 محمد عبد العزيز الزرعوني 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 99 وومض عبد المنعم عبد الرزاق 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 100 عبد العزيز منيف القحطاني 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 101 محمد مرتضى 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 102 عوض عمر عوض 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 103 منصور سعد محمد 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 104 محسن محمد السيد 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 105 عماد حسني مرسي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 106 ريما خليل الغصيني 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 107 أمين عمر عباس 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 108 محمد جمال رمضان 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 109 سليمان مطلق 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 110 أحمد كامل راشد 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 111 عبد العزيز محمد جاسم 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 112 أحمد علي العقيق 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 113 منى اليسرى 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 114 بهاء الدين محمد نور عبدالله 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 115 مسعود علي مسعود 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 116 حسين سعيد حسين 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 117 عبدالله ربيع الحربي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 118 نهاد إسماعيل خليل 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 119 سفيان عبده عزالدين 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 120 ميشيل نبيل كامل 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 121 عايدة عمر علي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 122 مسعود عبدالله سالم 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 123 ماريو ماكلانج 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 124 محمود عمار طه 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 125 عبدالله مبارك صالح 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 126 طارق عبد اللطيف 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 127 ايمان حمد المري 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 128 محمد احمد السيد 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 129 عبد الناصر عباس مصطفى 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 130 عناد غالب 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 131 فواز السويدي 2023-09-30 رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة $500 132 جعفر سلمان الميرزا 2023-10-07 جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية $5,000 133 رائد حسن شاهين 2023-10-14 جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية $5,000 134 ماهر عبدالله العليان 2023-10-21 جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية $5,000 135 رجاء حمود 2023-10-27 الحلم $100,000 136 بيتر كمال ميخائيل 2023-10-28 جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية $5,000 137 رامي ناجي الحسني 2023-11-04 جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية $5,000

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول| ومفاجأة سارَّة للمشتركين تصل لـ 2 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.