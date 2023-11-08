تراند اليوم : منها تسكين الآلام .. فوائد ورق اللورا المذهلة لجسم الإنسان

يعتبر ورق اللورا من أهم التوابل التي تستخدم في إعداد الأكلات المختلفة، بالإضافة إلي نكهتها الرائعة فهي تحتوي علي نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل علي تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض وسوف نتعرف في هذا المقال علي اهم 9 فوائد لورق اللورا.

فوائد ورق اللورا

يحتوي ورق اللورا علي مواد مضادة للأكسدة والعديد من الفيتامينات التي تعمل علي تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين والجلطات.

أولاً: يعمل ورق اللورا علي تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من العدوي والفيروسات بسبب احتوائه علي الفيتامينات المفيدة.

ثانياً: يستخدم ورق اللورا في ضبط مستوي السكر في الدم والوقاية من المشكلات التي يتعرض لها مرضي السكر مثل الغيبوبة والجلطات، ولهذا فدائماً ما ينصح مرضي السكر بتناول ورق اللورا.

ثالثاً: يحتوي ورق اللورا علي العديد من الخصائص المميزة التي تعالج الألم والالتهابات مثل الروماتيزم والتهابات المفاصل، كما انه يحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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رابعاً: يعمل ورق اللورا علي تعزيز صحة الجسم والجهاز الهضمي، كما انه يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات والقرح الهضمية وتقي من الانتفاخ والحموضة.

خامساً: يحافظ عي صحة الجهاز التنفسي ويقلل من نزلات الربو والإنفلونزا والبرد، حيث أنه يحتوي علي فيتامينات مذهلة تقوي المناعة وتحافظ علي صحة الجهاز التنفسي.

سادساً: له دور كبير في تبييض الأسنان وذلك من خلال فرك الأسنان بورق اللورا، حيث انه يقوم بالتخلص من الجراثيم والبكتيريا.

سابعاً: يعد ورق اللورا من اهم التوابل التي تستخدم في علاج الصداع، لذا يُنصح بغلي ورق اللورا واستنشاقه أو تدليك زيت رق اللورا لتسكين الألم والحد من الصداع.

ثامناً: يحتوي ورق اللورا علي نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل علي الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.