تراند اليوم : مصر للطيران.. تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات تعرف على الشروط وموعد التقديم

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والعمل بعقد لمدة 11 شهرا، وفي إطار ذلك نقدم على مصر فايف تفاصيل الوظائف والشروط وموعد التقديم كالتالي:

وظائف شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

مطلوب ضابط حركة تحميل، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب، وان يجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، واجتياز الاختبارات المقررة.

مطلوب ضابط حركة وكالة، ويشترط مؤهلات عليا وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

مطلوب فني استقبال وترحيل طائرات، ويشترط مؤهل متوسط صناعي، ورخصة قيادة مهنية درجة ثانية.

مطلوب سائق جرار – مهبط – نقل بري، يشترط أن يكون حاصل على الإعدادية كحد أدني، أو مؤهل متوسط صناعي، ورخصة قيادة درجة أولى أو ثانية.

مطلوب فني حركة تحميل، مؤهل متوسط مناسب.

الشروط العامة:

أن لا يزيد السن عن 30 عام.

أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

أن يجتاز الاختبارات المقررة.

لن تقبل الطلبات غير مستوفاه لكافة الشروط.

توريد المصروفات الإدارية بواقع 100 جنية للمؤهل العالي، و50 جنيها للمؤهل المتوسط.

أن يجيد اللغة الإنجليزية.

أن يجيد استخدام الحاسب الألى.

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الأوراق والمستندات المطلوبة:

المؤهل الدراسي.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة ميلاد حديثة.

شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

السيرة الذاتية.

الرخصة المهنية أولى وثانية سارية المفعول.

للتقديم على وظائف شركة مصر للطيران

أوضحت الشركة أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر موقع الشركة الإلكتروني “شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية” والتقديم متاح ابتداء من اليوم وحتى 21 نوفمبر 2023، لمدة خمسة عشر يومًا.