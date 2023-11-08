تراند اليوم : رئيس واتساب يؤكد أن الإعلانات داخل التطبيق لا تزال قيد التطوير

يواصل واتساب إضافة ميزات ووظائف جديدة، على سبيل المثال، يعمل التطبيق على ميزة التحقق من البريد الإلكتروني وستصل إلى التطبيق قريبًا، ومع ذلك، هناك مشكلة تواجه “ميتا”، مالك التطبيق، فواتساب هو تطبيق مجاني ولا يولد أي إيرادات للشركة بأي شكل من الأشكال، لهذا السبب، كانت هناك شائعات منذ وقت طويل حول قدوم الإعلانات إلى المنصة، وأخيرًا، أجاب رئيس الشركة، ويل كاثكارت، على أسئلة مثل “هل سيكون واتساب مدفوعًا وهل سيعرض إعلانات؟” ها هي التفاصيل…

استعد لرؤية الإعلانات أثناء استخدام واتساب

لنبدأ بالسؤال حول ما إذا كان واتساب سيكون مدفوعًا أولاً، لا، التطبيق لن يكون مدعومًا بالإعلانات تحت أي ظرف حاليًا، ومع ذلك، تم اتخاذ خطوة نحو جعله مدفوعًا، حيث أعلن ويل كاثكارت أنه لن يكون هناك إعلانات في قسم المحادثة في التطبيق، ولكنهم يخططون لعرض الإعلانات في قسمي “الحالة” و”القنوات”.

لم تتوفر أي معلومات حول كيفية عرض الإعلانات في قسم القنوات، ومع ذلك، هناك معلومات حول قسم الحالة بفضل إنستغرام، فكما نحن معتادون عليه من منصات التواصل الاجتماعي، سنرى إعلانات بتنسيق الحالة عند التبديل بين المشاركات، هذا بالطبع تطور مزعج لمنصة مجانية، والسؤال الحقيقي هو ما يمكن أن يحدث لاحقًا.

كما هو معروف، العديد من المنصات التي كانت في السابق مجانية وكانت تحقق أرباحًا من إعلاناتها تقوم الآن بتنفيذ استراتيجيات مختلفة، فهي تفرض رسومًا شهرية على المستخدمين لخدماتها، مقابل تقديمها ميزات إضافية مثل تجربة خالية من الإعلانات للمستخدمين، على سبيل المثال، يمكننا الإشارة إلى منصة يوتيوب واشتراكها بنظام “بريميوم” كأحد أنسب الخطط لهذا النمط.

بالطبع، هذا تخمين شامل، ولكن لدى واتساب أيضًا القدرة على الإعلان عن اشتراك مدفوع مماثل، وسيقوم المستخدمون بالاختيار بين حزمة تدعمها الإعلانات وحزمة “بريميوم”، بحيث تكسب الشركة أرباحًا من كل مستخدم وستكون لديها مبررًا للفوترة المباشرة، الوقت فقط سيخبرنا ما إذا كانت هذه السيناريوهات ستحدث فعليًا.