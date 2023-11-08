تراند اليوم : واتساب يطلق ميزتين جديدتين لتعزيز الخصوصية

أطلق تطبيق المراسلة الفورية واتساب ميزتين جديدتين لتعزيز خصوصية المستخدمين خلال مكالمات الصوت والفيديو.

حماية عنوان الآي بي للمستخدم

الميزة الأولى هي إمكانية حماية عنوان الآي بي الخاص بالمستخدم، مما يمنع قراصنة الإنترنت من اعتراض تواصله. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذا الإعداد الجديد من خلال الانتقال إلى القائمة (الثلاث نقاط) من الأعلى واختيار “الإعدادات” ثم “الخصوصية” ومن ثم “الإعدادات المتقدمة” وأخيرًا “حماية عنوان الآي بي في المكالمات”.

وبتفعيل هذا الإعداد، سيتم إعادة توجيه المكالمة عبر عدة خوادم تابعة لـ واتساب، مما يجعل من الصعب تتبع موقع المستخدم.

كتم مكالمات الأشخاص الذين لا يعرفهم المستخدم

الميزة الثانية هي إمكانية كتم مكالمات الأشخاص الذين لا يعرفهم المستخدم. يمكن للمستخدمين اختيار كتم مكالمات الأشخاص الذين ليس لديهم رقمهم في الهاتف، مما يقلل من خطر الاختراقات والهجمات بواسطة برامج ضارة.

وقالت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، إن هذه الميزات الجديدة تهدف إلى تحسين خصوصية المستخدمين ومنحهم المزيد من التحكم في بياناتهم.

أهمية الميزات الجديدة

أعتقد أن هذه الميزات الجديدة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز خصوصية المستخدمين في واتساب. لأن ميزة حماية عنوان الآي بي مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن خصوصيتهم أو الذين يعيشون في بلدان ذات رقابة صارمة على الإنترنت.

من ناحية أخرى ميزة كتم مكالمات الأشخاص الذين لا يعرفهم المستخدم مفيدة أيضًا للحماية من الاختراقات والهجمات بواسطة برامج ضارة. بشكل عام، أعتقد أن هذه الميزات الجديدة ستجعل واتساب أكثر أمانًا للمستخدمين.