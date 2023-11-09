تراند اليوم : عروض كارفور اليوم هتخلي العرسان يطيروا من الفرحة اشتري بنص الثمن لمدة 4 أيام

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تعتبر عروض كارفور في الويك اند فرصة رائعة للعرسان للاستفادة من تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية وأدوات المنزل، تأتي هذه العروض كجزء من استراتيجية كارفور لإسعاد عملائها وتلبية احتياجاتهم، تبدأ عروض الويك اند في كارفور من اليوم وتستمر حتى 12 نوفمبر 2023، وتشمل تخفيضات مثيرة للاهتمام على مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات، يمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض في جميع فروع كارفور في مصر، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة أو تطبيقها.
عروض كارفور على الأدوات المنزلية
تتميز عروض اليوم في كارفور بتوفر وتنوع المنتجات التي تناسب احتياجات جميع العملاء وخاصة العرسان المقبلين على تأسيس عش الزوجية، إذا كنت تخطط لشراء جهاز بناتك، فسوف تجد في كارفور كل ما تحتاج إليه من أدوات المنزل في مكان واحد، بأفضل سعر وأحسن جودة واليكم عروض كارفور اليوم:
- عرض على طقم طهي استانلس 10 قطع + طقم طهي جرانيت 14 قطعة+ طقم مائدة 24 قطعة يساوي 7999 جنية بخصم 38%
- عرض على طقم طهي جرانيت 18 قطعة + طقم عشاء سيراميك 24 قطعة يساوي 5449 جنية
- سعر طقم طهي استانلس 10 قطع زينوكس يساوي 3499 جنية
- سعر حلة ضغط يساوي 1249 جنية
- سعر منشر غسيل معدن + جردل بمصفاه استانلس يساوي 689 جنية
عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية
ولا يقتصر التخفيضات على أدوات المنزل فقط، بل تشمل أيضًا الأجهزة الكهربائية، يمكنك الحصول على تلفزيون جديد بسعر مخفض، أو شراء هاتف محمول أو لابتوب أو طابعة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من تخفيضات على الثلاجات والبوتاجازات لتجهيز مطبخك بأحدث التقنيات والأجهزة، وإذا كنت مهتمًا بتحضير الطعام، فستجد تخفيضات على الخلاطات ووحدات تحضير الطعام التي تساعدك في إعداد وجبات شهية، واليكم أبرز عروض اليوم:
- سعر تلفزيون جاك 43 بوصة يساوي 6999 جنية
- سعر تلفزيون ال جي سمارت حجم 43 بوصة يساوي 11899 جنية
- سعر تلفزيون سامسونج سمارت حجم 43 بوصة يساوي 9899 جنية
- سعر تلفزيون سامسونج سمارت حجم 50 بوصة يساوي 11899 جنية
- سعر هاتف ايس باز 3 رمات 2 جيجا وذاكرة 32 جيجا يساوي 2699 جنية
- سعر مايكروويف جاك 25 لتر يساوي 3499 جنية
- سعر فريزر فريش 5 أدراج نوفروست يساوي 16699 جنية
- سعر ثلاجة يونيون اير حجم 350 لتر يساوي 16850 جنية
- سعر بوتاجاز فريش 60*90 عدد 5 شعلات يساوي 13999 جنية
- سعر خلاط يدوي براون يساوي 4999 جنية
- سعر محضر طعام مولونيكس يساوي 3899 جنية
- سعر مكنسة كهربائية جاك يساوي 2299 جنية
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