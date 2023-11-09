تراند اليوم : الشوكولاتة.. ماذا تخفي وراء طعمها اللذيذ؟

الشوكولاتة هي من أكثر الأطعمة المحببة لدى الكثير من الناس، خاصة الأطفال، لمذاقها اللذيذ، كما أن الشوكولاتة تحتوي على بعض العناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل الفلافونويدات والمغنيسيوم والحديد والزنك والكافيين، وتعتبر الشوكولاتة الداكنة من أكثر أنواع الشوكولاتة فائدة للصحة، لأنها تحتوي على كمية قليلة من السكر، ونسبة عالية من الكاكاو.

بينما الشوكولاتة المحتوية على الحليب وخاصة البيضاء تعتبر الأقل فائدة للصحة لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكاكاو، وكمية كبيرة من السكر، وفي هذا المقال سنتعرف على بعض الأضرار التي قد تنجم عن استهلاك الشوكولاتة بشكل غير معتدل.

أضرار الإفراط في تناول الشوكولاتة

زيادة الوزن والسمنة: تحتوي الشوكولاتة على كميات كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية، والتي قد تتراكم في الجسم وتؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وغيرها من المشاكل الصحية.

تسوس الأسنان: يمكن أن تسبب الشوكولاتة تسوس الأسنان في حال تناولها بكميات كبيرة وعدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، وذلك بسبب محتواها العالي من السكر الذي يتفاعل مع البكتيريا الموجودة في الفم وينتج حمضًا يهاجم مينا الأسنان ويسبب تآكلها وتكوين ثقوب فيها.

التسمم بالمعادن الثقيلة: قد تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة على مستويات عالية من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم، والتي تعتبر سامة للكلى والعظام وبعض أنسجة الجسم الأخرى، وقد تسبب أعراضاً مثل الغثيان والقيء والإسهال والصداع والتعب والضعف وفقدان الشهية والألم في البطن والعضلات والمفاصل.

هشاشة العظام: هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن الشوكولاتة قد تؤثر سلبًا على صحة العظام وكثافتها، وذلك بسبب احتوائها على مواد تمنع امتصاص الكالسيوم وتزيد من خروجه من الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسورها، خاصة لدى النساء في سن اليأس.

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الصداع النصفي: قد يعاني بعض الأشخاص من الصداع النصفي بعد تناول الشوكولاتة، وذلك بسبب تأثيرها على توسع وانقباض الأوعية الدموية في الدماغ، أو بسبب حساسيتهم لبعض المواد الموجودة فيها مثل الفينيل إيثيل أمين والتيروزين والكافيين.

هذه بعض الأضرار التي قد تنجم عن تناول الشوكولاتة بشكل غير معتدل، ولذلك ينصح بالحد من استهلاكها واختيار الأنواع الأقل في السكر والدهون والتي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، التي توفر بعض الفوائد الصحية مثل تحسين صحة القلب والدماغ والمزاج.