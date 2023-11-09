تراند اليوم : شرب الشاي على معدة فارغة؟ 3 أسباب تجعلها غير صحية

هل تحب كوب الشاي الصباحي؟ ربما قد ترغب في إعادة النظر بعد معرفة هذه الأسباب الثلاثة لعدم شرب الشاي على معدة فارغة، نعلم جميعًا كيف أن شرب المشروبات الدافئة أول شيء في الصباح يمكن أن يكون مفيدًا لعملية التمثيل الغذائي والجهاز الهضمي، ولكن هل هذا ينطبق على جميع المشروبات؟

شرب الشاي على معدة فارغة

العديد من الأشخاص مدمنون على الشاي، ويبدو أنهم لا يستيقظون دون تناول كوب من الشاي أول شيء في الصباح، من الجيد أن تبدأ يومك بالشاي، لكن لا تدعه يكون على معدة فارغة ، تأكد من تناول شيء ما قبل الشاي أو يمكنك تناول بعض المكسرات مع شاي الصباح.

إذا كنت تتساءل عن السبب، فإليك الإجابة، فقد أظهرت الدراسات أن تناول الماء الدافئ في الصباح ليس مثل تناول الشاي الدافئ على معدة فارغة، ووفقا للباحثين، فإن جميع أنواع المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأخضر والشاي بالحليب والشاي الأسود والشاي الأسود، وما إلى ذلك، يمكن أن تتفاعل على معدة فارغة، كما أن ارتفاع درجة حرارتها يزيد من المخاطر.

3 أسباب تمنعك من شرب الشاي على معدة فارغة

تهيج المعدة

وفي دراسة نشرها تشونغ س. يانغ، أستاذ البيولوجيا الكيميائية في جامعة روتجرز، أظهر أن الناس قد يعانون من تهيج في المعدة بعد شرب الشاي المخمر بقوة على معدة فارغة، وتشير الدراسة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء والمعدة نتيجة شرب الشاي الساخن جدًا والذي لا تتحمله معدة فارغة، كما أن مضادات الأكسدة القوية والبوليفينول الموجودة في الشاي تؤدي إلى الحموضة .

الصداع

يشتكي الناس من الصداع إذا لم يتناولوا الشاي بمجرد استيقاظهم، ولكن ماذا لو كان تناول الشاي هو ما يسبب لك الصداع ؟ في مجلة بحثية نشرتها تايلور وفرانسيس حول شرب الشاي، ذكرت الكاتبة كارولين إم ماثيوز أن الشاي يمكن أن يسبب الغثيان والصداع، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، إنه يحتوي على مادة الكافيين ويمكن أن يرتبط بفرط تحفيز الجهاز العصبي المركزي، مثل الأرق أو الإثارة أو الرعشة.

يمنع امتصاص العناصر الغذائية

يمكن أن يؤدي وجود مادة البوليفينول مثل التانين والكافيين إلى تقليل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد من الطعام عند تناول الكثير من أكواب الشاي على معدة فارغة.