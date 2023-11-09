تراند اليوم : من الابتدائية للجامعة مباشرة.. طالب مصري يلتحق بكلية العلوم بقرار حكومي

وافقت الحكومة المصرية على الحاق طالب بالمرحلة الابتدائية بكلية العلوم جامعة دمياط، مباشرة دون استكمال المراحل التعليمية المختلفة، وذلك لنبوغه العلمي، وذلك في ضوء جهود الدولة لتبني النابغين وذوي المهارات والقدرات الخاصة.

حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبناءًا على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحاق الطالب “يحيى عبد الناصر محمد” طالب بالصف السادس الابتدائي، للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، دون حاجته للمرور بمختلف المراحل التعليمية المختلفة، وتكليف وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، باستكمال كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لذلك، كما عرض مجلس الوزراء منحة كاملة لدخول الطالب برنامج النابغين بجامعة زويل، كما سيتم رعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة.

أسباب القرار؟

ويأتي هذا القرار بعد أن أجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة اختبارات قدرات دولي للطالب، حيث خضع الطالب إلى اختبار المواد العلمية “STEM” من الفيزياء والكيمياء والرياضيات، بمستوي الثانوية العامة، وحقق الطالب تفوق كبير يضعه من بين أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول.

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كما خضع لاختبار اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، وحصل على مستوي ممتاز، كما نجح في اجتياز المقابلة الشخصية بجامعة زويل بتفوق.