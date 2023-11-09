تراند اليوم : تطبيق واتساب يضيف ميزة إخفاء عنوان IP أثناء المكالمات في واتساب

أطلق تطبيق واتساب ميزة خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء عناوين IP الخاصة بهم عند إجراء المكالمات عبر تطبيق المراسلة المشفرة، سابقًا، كانت المكالمات الفردية على واتساب تُنشأ على شكل اتصالات نقطة إلى نقطة مباشرة بين المستخدمين، على الرغم من أن هذه الطريقة كانت تضمن جودة صوتية مثلى، إلا أنها كانت تعني أيضًا أن الأجهزة المتصلة يجب أن تكشف عناوين IP الخاصة بها لبعضها البعض.

ميزة إخفاء عنوان IP أثناء المكالمات في واتساب

لمعالجة القلق بشأن الخصوصية هذا، قام تطبيق واتساب بتنفيذ نهج جديد يوجه جميع المكالمات عبر خوادمها، مما يخفي بشكل فعال عناوين IP للمستخدمين ويعتمد مواقعهم.

على الرغم من عملية التوجيه هذه، تظل جميع المكالمات مشفرة من الطرف إلى الطرف، مما يضمن عدم إمكانية استماع أي شخص، بما في ذلك واتساب نفسه، للمحادثات.

تقر واتساب بأن استخدام إعدادات الخصوصية لإعادة المكالمات قد يؤثر بشكل طفيف على جودة المكالمة.

كيفية ميزة إخفاء عنوان IP أثناء المكالمات في تطبيق واتساب

ومع ذلك، إذا كانت الخصوصية أمرًا مهمًا، يمكن للمستخدمين تمكين هذه الميزة عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بتحديث إصدار واتساب إلى الأحدث.

افتح واتساب واضغط على “الإعدادات”.

حدد “الخصوصية”.

اضغط على “متقدم”.

قم بتشغيل المفتاح بجوار “حماية عنوان IP في المكالمات”.

من المهم ملاحظة أن المكالمات الجماعية على واتساب يتم توجيهها تلقائيًا عبر خوادم الشركة بشكل افتراضي، مما يلغي الحاجة لتمكين هذا الإعداد بشكل خاص للمحادثات الجماعية.