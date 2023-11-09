تراند اليوم : تستعد Realme للكشف عن هاتف Realme GT Neo 6 في الصين قريبًا

يبدو أن العلامة التجارية تعمل حاليًا على سلسلة هواتف Realme 12 Pro، ووفقًا لتقرير جديد (عبر TechGoing)، يشير إلى أن شركة Realme قد تقدم هاتف Realme GT Neo 6، الذي يعتبر هاتفًا رائدًا بأسعار معقولة، في وقت مبكر من عام 2024، وفيما يلي نظرة على ما تم معرفته من مواصفات حتى الآن عبر التسريبات. Realme GT Neo 6 الكشف عن بعض التفاصيل المبدئية وفقًا لمسرب صيني، سيعمل هاتف Realme GT Neo 6 بشريحة Snapdragon 8 Gen 2، وبالتالي، سيتم وضعه في مكان أدنى في التشكيلة من هاتف Realme GT 5 Pro الذي يعمل بشريحة Snapdragon 8 Gen 3.

ذكر المسرّب أن GT Neo 6 سيتميز بإطار معدني ولكنه لم يكشف عن أي معلومات إضافية حول مواصفاته، بالإضافة إلى ذلك، يشير التسريب إلى أن سعر GT Neo 6 سيكون حوالي 2000 يوان صيني (~275 دولار أمريكي).

يبدو أن Realme GT Neo 6 سيكون منافسًا قويًا للهواتف الرائدة بأسعار معقولة القادمة، مثل OnePlus Ace 3 و Redmi K70 و iQOO Neo 9 و Honor 100 Pro. وهناك تكهنات بأن Ace 3 و K70 سيتم إعادة تسميتهما كـ OnePlus 12R و Poco F6 عند ظهورهما عالميًا، ربما في الربع الأول من عام 2024.

فيما يتعلق بـ GT Neo 6، من المتوقع أن يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2024 في الصين، بعد أن تم الكشف عن GT Neo 5 في فبراير من هذا العام، نأمل أن تقدم التقارير القادمة مزيدًا من التفاصيل حول Neo 6 في الأيام القادمة.

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