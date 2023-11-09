تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً داخل محلات الصاغة المصرية والأسواق وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2580 جنيه للبيع و 2560 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم جاءت أسعاره اليوم كالتالي: جاءت أسعاره اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 22: تم تسجيل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 2702 جنيه. سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2948.5 جنيه للبيع و 2925.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2211.5 جنيه للبيع و 2194.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 1720 جنيه للبيع و 1706.75 جنيه للشراء: سعر الذهب عيار 12: سعر الذهب عيار 12: تم تسجيل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 1474.25 جنيه للبيع و 1462.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9: تم تسجيل سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1105.75 جنيه للبيع و 1097.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 20640 جنيه للبيع و 20480 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 1951 دولار للبيع و 1949 دولار للشراء. وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 1951 دولار للبيع و 1949 دولار للشراء.

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