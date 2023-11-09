تراند اليوم : تعرف على الفوائد الصحية للباذنجان الأسود

يعتبر الباذنجان الأسود هو نبات حولي عشبي يصنف ضمن الفصيلة الباذنجانية وهو يزرع عبر العصور القديمة، وقد عرف العالم الباذنجان من شرق آسيا، كما أيضا يحتوي على فوائد صحية كثيرة للجسم.

فوائد الباذنجان الأسود

له العديد من الفوائد ومنها:

يعمل على دعم وتعزيز صحة العظام.

يعمل في الحفاظ على صحة القلب ويمنع السكتات الدماغية وتصلب الرايين والنوبات القلبية.

يساعد على خفض الكوليسترول في الدم.

يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

ينظم حركة الأمعاء ويحسن عملية الهضم.

يساعد في إنقاص الوزن.

يعمل في الحفاظ على الوظائف العقلية.

يعمل على توسيع الأوعية الدموية.

يحمي الجسم من السرطان.

يعمل على تقليل عملية تكسير الدهون في الدماغ التي قد تحدث تلف في الخلايا.

يمنع التهاب الأعصاب.

يعطي مناعة للجسم.

الفيتامينات الموجودة في الباذنجان الأسود

يحتوي الباذنجان على فيتامين B6 وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين B2 و B3 كما يحتوي على العديد من المعادن ومن أهمها البوتاسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والفسفور وحمض الفوليك والثيامين.