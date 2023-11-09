تراند اليوم : عروض كارفور في الويك إند.. عروض متستناش خصومات حصرية حتى 50% على الأجهزة الكهربائية حتى 12 نوفمبر

عروض كارفور في الويك إند، تواصل كارفور تقديم أقوى العروض الأسبوعية بمفاجئات ضخمة لعملائها في مختلف الفروع على مستوى الجمهورية، بتخفيضات هائلة وخصومات حصرية تصل إلى 50% على كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجهزة اللاب توب والموبايلات، في عروض الفرايداي من كارفور، وتستمر العروض من اليوم وحتى 12 نوفمبر 2023.

عروض كارفور في الويك إند حتى 12 نوفمبر

تستمر كارفور مصر في تقديم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية من شاشات وثلاجات وغسالات، من أفضل العلامات التجارية وبأفضل الأسعار، وذلك في جميع فروع كارفور أو من خلال موقع التسوق الالكتروني.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية في الويك إند حتى 12 نوفمبر

شاشة جاك 43 بوصة سمارت بسعر 6999 جنية.

شاشة سامسونج 50 بوصة بسعر 11899 جنية.

شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 16499 جنية.

ثلاجات يونيون اير 350 لتر ديجتال بسعر 16850 جنية.

ثلاجة فريش 426 لتر نوفروست بسعر 25325جنيه.

ميكروويف جاك 25 لتر بسعر 3499 جنيه.

بوتاجاز فريش 5 شعلة بسعر 13999 جنية.

مكنسة كهربائية من جاك 2200 وات، بسعر 2299 جنية.

مجلة عروض كارفور في الويك إند

عروض كارفور في الويك اند مستمرة من اليوم وحتى 12 نوفمبر في جميع فروع كارفور مصر وعلى موقع التسوق الإلكتروني.