تراند اليوم : الموظفين هيطيروا من الفرحة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والتطبيق بأثر رجعي

في خطوة جريئة من الحكومة أقرت قانون بتحريك الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجات العليا بمبلغ 500 جنية مما أسعد الموظفين بالدولة والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية وسوف يتم صرف الزيادة الجديدة بأثر رجعي بداية من شهر أكتوبر الماضي مما يعني صرف الزيادة مضاعفة على مرتب شهر نوفمبر فقط على أن تصرف الزيادة بشكل طبيعي في الشهور التالية وقد نشر القانون رسميا بالجريدة الرسمية للدولة يوم 7 نوفمبر 2023 ليتم التطبيق خلال هذا الشهر.

قيمة مرتبات العاملين بعد رفع الحد الأدنى للأجور

كان من المقرر أن تصرف هذه الزيادات مع مرتبات شهر أكتوبر لكن نظرا لتأخر اصدار القوانين فسوف يتم اصدارها مع مرتبات شهر نوفمبر الجاري وكان قد صدر في وقت سابق قانوني رفع بدل غلاء المعيشة ليصبح 600 جنية بدلا من 300 جنية وقانون رفع نسب حد الاعفاء الضريبي للعاملين بالدولة وفي حال لم يصل مرتبك بعد زيادة بدل غلاء المعيشة للحد الأدنى للدرجة سوف يزاد مرتبك ليصل للحد الأدنى للأجور الجديد واليكم الرواتب الجديدة طبقا للدرجة كما أعلنت بالقانون:

راتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يمثلها يساوي 11 ألف جنية

راتب الدرجة الوظيفية العالية أو ما يمثلها يساوي 9 ألف جنية

راتب الدرجة الوظيفية مدير عام أو ما يمثلها يساوي 8 ألف جنية

راتب الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يمثلها يساوي 7 ألف جنية

راتب الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يمثلها يساوي 6 ألف جنية

راتب الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يمثلها يساوي 5.5 ألف جنية

راتب الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يمثلها يساوي 5 ألف جنية

راتب الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يمثلها يساوي 4.5 ألف جنية

راتب الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يمثلها يساوي 4 ألف جنية

معلومات هامة حول طريقة حساب الحد الأدنى للأجور

نص القانون رقم 4320 لسنة 2023 والخاص برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالدولة والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية اعتبارا من أول شهر أكتوبر 2023 بحيث يحصل الموظف على حافز تكميلي يمثل الفارق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجور والذي استعرضناه لكم في الفقرة السابقة مع مراعاة الأمور التالية عند حساب قيمة الحد الأدنى للأجور:

عند حساب الفرق يجب أن تأخذ في اعتبارك المكافآت والبدلات والمزايا النقدية التي تصرف بشكل دائم بصفة شهرية أو سنوية.

لا يؤخذ في الاعتبار حوافز جذب العمالة أو الحافز التعويضي أو بدلات التفرغ أو بدل المناطق النائية وبدلات مخاطر العمل

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