تراند اليوم : 6 أسباب تدعو لاستخدام شبكة VPN لتصفح الإنترنت.. تعرف عليها

يحرص الكثيرون دائمًا على الحفاظ على خصوصيتهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالإنترنت، فمن الصعب جدًا أن تتمتع بأي خصوصية، هذا إلا إذا كنت تستخدم شبكة VPN لتصفح الإنترنت، وقد أصبح استخدام VPN وهي شبكة افتراضية خاصة، أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، وتعد شبكات VPN مفيدة لكل من مستخدمي التكنولوجيا المتقدمين والمبتدئين.

شبكة VPN لتصفح الإنترنت

لماذا تحتاج إلى VPN؟

على سبيل المثال إذا كنت تستخدم الكمبيوتر المحمول الخاص بك لتصفح الإنترنت في أحد المقاهي، فإنك تعرض معلوماتك الشخصية للخطر، يمكن أن تضمن شبكة VPN ، أن اتصالك آمن وأن بياناتك مشفرة.

يتم ضمان الاتصالات الآمنة في الأماكن العامة هذه الأيام فقط باستخدام VPN، ولمزيد من الخبرة التقنية، يمكن أن يساعدك استخدام شبكة VPN لتصفح الإنترنت أيضًا في تجاوز القيود الجغرافية، وهذا يعني أنه يمكنك مشاهدة Netflix الإيطالي أثناء إقامتك في الولايات المتحدة، أو الوصول إلى عملك عن بعد أثناء تواجدك في بلد مختلف.

6 أسباب لاستخدام شبكة VPN لتصفح الإنترنت

عدم الكشف عن هويتك

يمكن أن تساعدك شبكة VPN على البقاء مجهول الهوية عبر الإنترنت عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بك وموقعك.

الأمان

تضيف شبكات VPN طبقة من الأمان المعزز عن طريق تشويش حركة المرور على الإنترنت لمنع وقوع بياناتك الشخصية في أيدي المتسللين أو المعلنين أو الجهات الخارجية الأخرى.

الخصوصية

تمنع شبكات VPN مزودي خدمة الإنترنت من مراقبة نشاطك عبر الإنترنت.

الوصول إلى المحتوى المقيد

توفر شبكات VPN طريقة للتغلب على كتل السياج الجغرافي، هذه هي التكنولوجيا التي يمكنها معرفة مكان تواجدك جغرافيًا عندما لا تكون محميًا بواسطة VPN، تقدم بعض مواقع الويب، وخاصة موفري خدمات البث مثل Netflix وHulu و+ Disney وما إلى ذلك، برامج معينة فقط في بلدان معينة بناءً على اتفاقيات الترخيص.

وإذا كنت تتساءل عن كيفية إلغاء حظر Netflix في موقعك، فإن VPN هي الحل، بمعنى آخر، يمكنك مشاهدة خدمات البرمجة والبث في أي مكان على الإنترنت بعيدًا عن المنزل باستخدام شبكة VPN تتصل بمنطقتك الأصلية، حيث يستخدم العديد من الأشخاص VPN لمشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام غير المتوفرة في بلدهم.

توفير التكاليف

يمكنك توفير المال باتباع هذه النصائح الستة المخفية .

منع اختناق البيانات وعرض النطاق الترددي

قد يخنق بعض مزودي خدمة الإنترنت اتصالك بالإنترنت إذا اكتشفوا أنك تستخدم أنواعًا معينة من الخدمات أو التطبيقات، فيمكن أن تساعد شبكة VPN لتصفح الإنترنت في منع ذلك عن طريق تشفير حركة المرور الخاصة بك وجعل من الصعب على مزود خدمة الإنترنت الخاص بك اكتشاف ما تفعله عبر الإنترنت.

ويمكن أن تساعد في زيادة سرعات الاتصال لديك، خاصةً إذا قرر مزود خدمة الإنترنت الخاص بك تقليل سرعتك في الأوقات التي يكون فيها مشغولاً بالإنترنت.

أفضل برنامج VPN

ExpressVPN

يحتوي برنامج ExpressVPN على كل ما تحتاجه لتعزيز سرية هويتك وخصوصيتك على الإنترنت، ليس هذا فحسب، فمع ExpressVPN يمكنك التغلب على الحظر الجغرافي والوصول إلى المواقع والمحتوى غير المتاح في بلدك، بما في ذلك مكتبات Netflix في البلدان الأخرى، وفيما يلي الأسباب التي دعت إلى تصنيف ExpressVPN رقم 1:

الايجابيات

يستغرق الإعداد أقل من دقيقتين (إنه سريع وبسيط).

لديه خوادم في 105 دولة

متوفر على كل الأجهزة بما في ذلك iOS وMac وAndroid وWindows وجهاز التوجيه وLinux ومتصفح الويب والمزيد

يمكن أن يتم توصيل 8 أجهزة في وقت واحد

دعم P2P يحتوي على إعدادات خصوصية جيدة حتى لا يتتبعك، بما في ذلك: لن يتم تسجيل عنوان IP الخاص بك، أو سجل التصفح، أو وجهة حركة المرور، أو البيانات الوصفية، أو استعلامات DNS تعمل جميع الخوادم على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فقط، لذلك لا يتم تخزين بياناتك على القرص الصلب أبدًا.

لدى ExpressVPN سياسة “عدم الاحتفاظ بالسجلات” ولا يجمع بيانات المستخدم بما في ذلك نشاطك أو بيانات الاتصال. تعمل جميع الخوادم فقط على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، لذلك لا يتم تخزين بياناتك على القرص الصلب أبدًا.

إنه برنامج من أسرع شبكات VPN وأكثرها موثوقية

ضمان استرداد الأموال بالكامل خلال 30 يومًا

تجارب خدمة العملاء القوية والمفيدة

خدمة عملاء الدردشة المباشرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

Surfshark

الايجابيات

السعر – أفضل VPN فعال من حيث التكلفة

أكثر من 3200 خادم في 94 دولة لديه أيضًا إعدادات خصوصية جيدة، يمكنك استخدامه افتراضيًا بخصوصية كاملة، ولن يتتبع ما يلي: عنوان IP، وسجل التصفح، والنطاق الترددي المستخدم، ومعلومات الجلسة، وحركة مرور الشبكة، والطوابع الزمنية للاتصال

أجهزة غير محدودة

تمت إضافة برنامج مكافحة الفيروسات (Surfshark One)

سلبيات